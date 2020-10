Radu Tincu: Daca nu vom incetini ritmul de imbolnavire, vom ajunge in scenariul de dezastru in care oamenii vor muri in fata spitalelor

"Din pacate, cresterea de la terapie intensiva nu este rezultatul ultimelor doua, trei zile. Este rezultatul ultimelor doua, trei saptamani in care am inregistrat o crestere constanta a numarului de diagnosticati in fiecare zi. Masurile care trebuiesc impuse in controlul acestei pandemii nu sunt masuri constatatorii, adica care sa constate realitatea, pentru ca daca facem acest lucru suntem in urma cu doua, trei saptamani in evolutia pandemiei. Este nevoie de masuri care sa prevada evolutia pandemiei pentru a nu ajunge aici.In acest moment, din pacate, ultimele doua, trei saptamani vor avea un impact negativ major asupra sectiilor de terapie intensiva. Va exista o crestere, in continuare, a numarului de pacienti care vor ajunge in aceste sectii, iar in acest moment va trebui sa existe masuri ferme si imediate in controlul pandemiei la nivelul comunitatilor pentru ca, daca nu vorm incetini ritmul de imbolnavire, nu ca vom depasi capacitatea pentru pacientii cu coronavirus , riscam sa depasim intreaga capacitate nationala a sistemului de sanatate publica si atunci, intr-adevar, se va ajunge la scenariul de dezastru in care oamenii vor muri in fata spitalelor", a declarat medicul.Totodata, Tincu face un apel la populatie sa se comporte ca si cum ar fi in carantina pentru ca riscul de contaminare sa scada."Sa ne comportam ca si cum ar fi carantina, nu trebuie neaparat ea sa fie impusa de catre autoritati . Sa ne limitam pe cat posibil deplasarile inutile, sa ne limitam pe cat posibil momentele de socializare, sa evitam zonele aglomerate, sa gandim un program de cumparaturi rational astfel incat sa nu mergem in fiecare zi la cumparaturi si sa facem acest lucru la o perioada de timp intr-un mod organizat si sa ramanem cat mai mult acasa, in acest fel, scazand riscul de a ne contamina.In ceea ce priveste politica sanitara, in continuare, sustin faptul ca este nevoie de urgenta sa se realizeze o redistributie a infrastructurii medicale si personalului medical din zonele mai putin afectate catre zonele de focar.Al doilea punct extrem de important este sa conservam sistemul de sanatate publica si sa cantonam si sa tinem cat mai mult pacientii cu coronavirus in institutii sanitare dedicate tratamentului lor si nu sa-i raspandim in intreg sistemul de sanatate publica pentru ca riscam sa se produca o contaminare masiva a sistemului sanitar, care va avea un dublu efect: cresterea mortalitatii, atat pentru pacientii cu COVID, cat si pentru ceilalti, care au alte boli.In al doilea rand, exista riscul sa contaminam personalul medical, iar daca discutam de sistemul sanitar romanesc, stim cu totii ca avem un deficit enorm de personal, in special in sectiile de terapie intnsiva. Contaminarea acestui personal va duce la scoaterea lui din campul muncii si va agrava si mai mult capacitatea de raspuns a sistemului sanitar", a mai declarat medicul.