Critica aspra a strategiei Romaniei in pandemia de COVID: "Ma ingrijoreaza ca Emmanuel Macron si Angela Merkel anunta ca e posibil ca sistemele sanitare sa cedeze"

In plus, da exemplul bilantului de joi, 29 octombrie, cand au fost inregistrate peste 6.000 de cazuri noi de COVID-19. In aceste conditii, spune el, 5% dintre pacienti vor avea nevoie de terapie intensiva, adica aproximativ 300 de pacienti, asta in conditiile in care numarul total de aparate de ventilatie mecanica din Romania este de circa 2.300."Este clar ca, la numarul acesta de bolnavi, peste 6.000 diagnosticati astazi, 5% vor dezvolta forme severe, asta inseamna 300 de pacienti. Trebuie sa ne gandim ca tot sistemul national de terapie intensiva, cu ventilator, deci numarul de aparate de ventilatie mecanica in Romania este undeva la 2.300. Deci, daca vor intra in urmatoarele zile, o saptamana, cate 300 de oameni pe zi, inseamna ca in 6-7 zile s-a terminat toata capacitatea de ventilatie.Ne apropiem deja in Bucuresti de a doua saptamana din momentul instituirii masurilor sanitare, purtarea mastii, inchiderea restaurantelor. Avem astazi 1.129 de cazuri noi in Bucuresti, ceea ce ne arata ca masurile nu au eficienta pontata.Nu va exista alta solutie decat instituire de lockdown in zonele de focar si avem exemplul Israelului, care a instituit lockdown national, si iata ca a reusit sa controleze numarul de cazuri dupa doua saptamani de lockdown", mai declara medicul Tincu.Doctorul mai afirma ca numarul de paturi pentru ATI s-a suplimentat cu inca 100 de la inceputul saptamanii, dar "s-au epuizat deja, iar astazi Spitalul Sfantul Ioan s-a transformat, in totalitate, in spital Covid"."Acest lucru ne arata ca pandemia este intr-o accelerare continua, sistemul sanitar nu reuseste sa gestioneze toate aceste cazuri si de aceea se tot transforma, rand pe rand, spitalele in unitati covid", a adaugat medicul.Radu Tincu a spus apoi ca este ingrijorat de reactiile autoritatilor in conditiile in care Romania inregistreaza un trend asemanator cu tari vestice ca Franta sau Germania."Ma mai ingrijoreaza ca Emmanuel Macron si cancelarul Germaniei, Angela Merkel , anunta ca e posibil ca sistemele sanitare sa cedeze, Belgia declara deschis ca, cel mai probabil, terapiile intensive nu vor mai face fata. In acest context, in Romania, se pare ca sistemul nostru sanitar rezista mult mai bine, dupa declaratiile tuturor celor care se ocupa cu gestionarea crizei, unde nu se vede niciun fel de problema. Din declaratiile publice se pare ca sistemul functioneaza la parametri optimi si ma intreb oare cum vom face fata cu un sistem de sanatate subfinantat, subdimensionat, cu deficit de personal, si oare cand se vor lua masuri restrictive, care, din pacate, vor trebui luate pentru ca este singura solutie pentru gestionarea crizei sanitare", a mai spus Tincu.Acesta a continuat sa-si exprime indoiala ca Romania va rezolva problema actuala acuta. "Atata timp cat tari mult mai performante in domeniul sanitar, cu o infrastructura mult mai competenta, au luat deja masuri de restrictive, si vor fi din ce in ce mai multe masuri la nivelul tarilor europene, ma intreb Romania cat timp va mai astepta, stiind faptul ca, din momentul in care se instituie masurile respective, focarele si transmiterea nu se vor stinge peste noapte, este nevoie de o perioada de 10-12 zile, chiar spre trei saptamani, ca sa putem recapata controlul acestei pandemii", a declarat Radu Tincu.