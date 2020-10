Ce masuri propune medicul Radu Tincu pentru reducerea ratei de imbolnaviri cu COVID-19: "Trebuie impuse controale si sa ne asiguram ca sunt respectate"

"Din perspectiva mea, trebuie implementate masuri prompte de control al pandemiei in comunitate, masuri restrictive care sa reduca numarul de imbolnaviri. Daca vom continua in ritmul acesta, cel mai probabil vom depasi si capacitatea nationala de terapie intensiva daca vom tot creste de la o saptamana la alta cu 1.000 de cazuri. Deja in Bucurestie exista o presiune uriasa cu depasiri ale capacitatii, am avut ieri 804 cazuri nou disgnosticate.Ganditi-va ca de aproape o luna intreaga suntem in topul imbolnavirilor, iar o parte dintre acesti bolnavi, 5%, vor dezvolta forme care necesita masuri de tarepie intensiva. Oricat de mult ai incerca sa pregatesti sistemul de sanatate, atata timp cat nu poti mari la infinit infrastructura sanitara, la un moment dat, numarul de bolnavi va deveni mai mare decat capacitatea pe care o avem. Daca nu se vor lua masuri de control strict al pandemiei in comunitate, riscam sa depasim capacitatea sanitara", a declarat Radu Tincu pentru Ziare.com.Medicul de la Spitalul de Urgenta din Capitala propune ca masuri concrete de gestionare a pandemiei limitarea deplasarilor inutile si a folosirii transportului in comun."Discutam de controlul acestor masuri in comunitate. Sa se impuna controale si sa ne asiguram ca aceste masuri sunt respectate. Trebuie discutat si cu transferul timpului de lucru catre zona de home-working, acolo unde se poate, iar oamenii dincolo de toate aceste masuri trebuie sa isi limiteze cat mai mult deplasarile inutile, sa isi refaca programul cotidian si saptamanal cu reducerea iesirilor in comunitatile aglomerate. Sa facem un plan de cumparaturi o data pe saptamana, astfel incat sa nu fim nevoiti sa mergem de foarte multe ori la supermarket, trebuie sa reducem foarte mult folosirea transportului in comun aglomerat pentru ca in aceste zone riscul de contaminare este foarte mare".Intrebat daca masura luata de autoritati ca pacientii asimptomatici si cu forme usoare si medii ale bolii sa fie tratati acasa de medicii de familie, Radu Tincu a spus ca, desi este o masura buna, aceasta poate genera mai multe probleme."Aceasta decizie este determinata de numarul foarte mare de pacienti si de o supraaglomerare a spitalelor. Era singura deciei posibila. Ea va duce la o eliberarea sectiilor din spitalele de boli infectioase unde vor fi internati pacinetii cu forme medii si acest lucru va crea un spatiu de manevra pentru o perioada de timp pentru a gestiona pacientii care au nevoie de spitalizare.Insa, trimiterea asimptomaticilor la domiciliu creeaza doua probleme. O problema este supravegherea lor, este evident ca medicii de familie vor fi supraaglomerati sa isi supravegheze pacientii aflati pe liste, care au coronavirus , iar al doilea lucru care mi se pare extrem de periculos este determinat de faptul ca acesti pacineti trebuie sa se carantineze de buna voie la domiciliu si nu cred ca vor fi suficienti oamenii din institutii ale statului care sa poata sa verifice daca ei vor respecta carantinarea. In momentul in care un pacient este diagnosticat pozitiv, nu respecta carantina si se plimba in continuare in comunitate, acest lucru va duce in continuare la transmiterea virusului in comunitate. Este esential ca pacientii asimptomatici sa ramana la domiciliu pentru o perioada de 14 zile".Am vrut sa mai aflam de la Radu Tincu daca oamenii se vor responsabiliza mai mult odata cu cresterea alarmanta a numarului de infectari cu COVID-19."O parte din ei da, dar sunt in continuare unii care considera inca aceste cifre ireale, falsificate intr-o incercare de manipulare a pandemiei de coronavirus. Insa, cred ca vor fi cu adevarat treziti la realitate atunci cand spitalele vor fi pline si oamenii vor muri in fata spitalelor sau la domiciliu, nemaiavand loc in spitale . Este extrem de periculos sa ajungem in acel punct si nu cred ca trebuie sa traim pe propria noastra piele un astfel de scenariu atata timp cat am avut experienta Italiei, Frantei sau Spaniei de la inceputul acestei pandemii in care oamenii au murit in fata spitalelor, nemaiavand locuri in sectiile de terapie intensiva".