Medicul Radu Tincu, previziuni sumbre: "Daca nu imunizam populatia in perioada in care exista anticorpi, primii vaccinati ar putea fi revaccinati la sfarsitul campaniei"

El mai spune ca imunitatea dureaza minim sase luni, dar "nu stim cat dureaza maxim."Riscam ca aceasta campanie de vaccinare sa se transforme intr-un perpetuum mobile, in care primii vaccinati, la sfarsitul campaniei de vaccinare, sa inceapa sa fie revaccinati", a declarat Radu Tincu la B1.ro Medicul a precizat ca acest scenariu ar putea deveni realitate din doua motive, si anume fie nu o sa fie suficiente doze, fie tarile nu vor avea capacitatea de a vaccina suficiente persoane."Stim foarte clar ca trebuie sa vaccinam 10 milioane de oameni pentru ca aceia reprezinta imunitatea de turma. Problema nu se pune asupra numarului. Toata lumea se cantoneaza in ultimele zile asupra numarului de persoane. Nu numarul de persoane este esential, ci durata in care ei trebuie sa fie vaccinati. Va trebui ca in septembrie - asa cum chiar premierul a anuntat - sa incheiem aceasta campanie de vaccinare, cuprinzand 10 milioane de persoane.Facand un calcul simplu, stim ca acest lucru determina o rata pe zi intre 40.000 si 50.000 de oameni (n.r. - vaccinati). Daca nu vom atinge aceasta rata, cu fiecare zi in care nu atingem tinta stabilita, va trebui sa crestem capacitatea ulterior si sa compensam acest deficit", a mai declarat Radu Tincu.