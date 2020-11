Avertismentul medicului Radu Tincu: "Pana la jumatatea saptamanii viitoare, vom ajunge la 12.000 de cazuri"

"Pana la jumatatea saptamanii viitoare, probabil ca vom ajunge la 12.000 de cazuri pe zi", a declarat medicul."Va continua in urmatoarea perioada cresterea numarului de cazuri pentru ca aceste masuri restrictive abia de luni vor fi impuse si nu vor avea un efect imediat. Orice masura epidemiologica restrictiva are nevoie de o perioada de cateva saptamani, doua, trei saptamani, pentru a putea sa devina eficienta. Numarul de cazuri va continua sa creasca", a adaugat Tincu.Totodata, medicul sustine ca aceasta crestere va fi accelerata din cauza numarului mare de bolnavi din comunitate. "Acestia vor raspandi cu o viteza mult mai mare virusul. Insa, sper la un lucru, dincolo de ce au hotarat autoritatile. Sper ca populatia sa inteleaga necesitatea acestor masuri si sa le adopte chiar mai repede decat ele vor fi impuse de catre autoritati si, in acest fel, sa incercam sa controlam transmiterea intracomunitara a virusului", mai spune medicul."Spuneam ca, daca nu vor fi adoptate masuri, probabil, in decembrie, ajungeam la 20.000 de cazuri. Insa, acum, cu masurile restrictive impuse, cel mai probabil se va inceti acest virus, insa, cred ca in perioada urmatoare, pana la jumatatea saptamanii viitoare, probabil ca vom ajunge la 12.000 de cazuri pe zi", a avertizat Tincu.Totodata, medicul sustine ca aceasta crestere a numarului de cazuri de infectare din ultima perioada va pune o presiune uriasa pe sectiile de terapie intensiva."In principiu, singura problema va fi atunci cand va fi depasita capacitatea sanitara nationala de terapie intensiva, deci cand cele 3.200 de paturi de terapie intensiva vor fi depasite. Atunci va fi foarte greu de gestionat pentru ca nu mai ai niciun fel de posibilitate de management, trecand la ajutor international si transfer in alte tari. Insa, sper ca acest lucru sa nu se intample", a marturisit medicul.Mai mult, medicul atage atentia asupra faptului ca numarul mare de pacienti de la terapie intensiva va impiedica pacientii cu alte boli cronice si alte afectiuni sa aiba acces la sistemul sanitar."Exista o afectare a raspunsului medical pentru ca acest numar mare de pacienti de la terapie intensiva, bolnavi de coronavirus, va determina o ocupare in foarte mare parte a capacitatii. Alti pacienti cu alte boli cronice si alte afectiuni nu vor mai putea accesa sistemul sanitar. De aceea, populatia trebuie sa inteleaga ca respectarea acestor masuri sanitare este benefica tuturor", a adaugat Tincu.Citeste si: Coronavirus Romania. Am trecut de 10.000 de cazuri intr-o singura zi. Numar mare de morti si de pacienti internati la ATI Citeste si: Doua judete au depasit Bucurestiul la numarul de infectari. Cele mai afectate zone din tara Citeste si: Raed Arafat, precizari privind noile restrictii anti-pandemie. Regula care va reduce cel mai mult evolutia infectiilor