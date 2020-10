Dr. Radu Tincu, previziune sumbra: "Toate cele 1.040 de paturi de la ATI pentru coronavirus se vor ocupa, la jumatatea lui octombrie"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Situatia devine din ce in ce mai dificila si era previzibil ca se va ajunge aici pentru ca toate masurile de relaxare din luna septembrie nu au fost insotite de respectarea cu strictete a regulilor sanitare. Cred ca si in urmatoarele zile vom asista la o crestere a numarului de cazuri. Situatia nu este atat de ingrijoratoare in sectiile de terapie intensiva pentru ca nu vom avea imaginea acestor sectii decat zilele urmatoare. Este nevoie de 7-8 zile pana cand persoanele diagnosticate astazi, spre exemplu, vor incepe sa dezvolte semne de gravitate si sa necesite terapie intensiva. Cel mai probabil, la jumatatea lunii octombrie, cele 1.040 de paturi de terapie intensiva pentru coronavirus se vor ocupa si atunci singura solutie ar fi transformarea altor unitati medicale in spitale COVID-19", explica Radu Tincu.Intrebat despre carantinare, medicul sustine ca este singura masura pe care o mai avem la dispozitie in momentul in care pandemia scapa de sub control."In momentul in care pandemia scapa de sub control, va trebui sa fie instituita carantina, probabil o carantina regionala, in zonele de focar, cum este Bucurestiul, dar si celelalte zone in care incidenta depaseste 3%. Insa, mentionez ca din momentul in care carantina se instituie exista o dinamica a pandemiei astfel incat abia dupa 3-4 saptamani de la instituirea acestor masuri severe vom avea si rezultate favorabile pentru ca in momentul in care avem o transmitere atat de accentuata in comunitate, ea va continua chiar daca instituim carantina, va fi necesara o perioada de timp ca sa putem controla aceste focare. Trebuie sa decidem cu foarte mare responsabilitate momentul in care vom introduce aceste restrictii. Daca ele sunt foarte tardive este posibil sa fie ineficiente si sa necesite o perioada prea lunga de timp pentru a recapata controlul", adauga Radu Tincu.Radu Tincu mai atrage atentia ca o astfel de accelerare a cazurilor va duce la epuizarea locurilor din spitale: "Aceasta accelerare incontrolabila va pune in genunchi sistemul de sanatate publica si oamenii vor avea de suferit prin faptul ca nu vor mai avea locuri in spital. Singura posibilitate sa controlam pandemia este reprezentata de respectarea de buna voie a masurilor sanitare, dar nu doar de ochii autoritatilor, ci cu maxima seriozitate. Oamenii sa isi limiteze cat mai mult deplasarile si sa inteleaga ca viata in timpul pandemiei nu poate fi identica cu viata inainte de pandemie. Abia atunci am putea sa inregistram o scadere, undeva la 2-3 saptamani din acest moment".Autoritatile din Romania au raportat miercuri, 7 octombrie 2020, noi date ingrijoratoare referitoare la evolutia epidemiei de coroanvirus. In doar 24 de ore au fost inregistrate 2.958 de cazuri noi si 82 de decese. La ATI sunt 612 pacienti internati.