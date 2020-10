Medicul Radu Tincu: "Cred ca in urmatoarea saptamana vom continua sa crestem, undeva cam la 25-30% de cazuri de la o saptamana la alta"

"Discutam de o transmitere intracomunitara accelerata, care a determinat o crestere aproape exponentiala a numarului de cazuri, in special in marile comunitati, in cele aglomerate, Tocmai de aceea Bucurestiul, Iasiul, se mentin pe primele locuri avand in vedere aglomerarea urbana.Din pacate aceasta, accelerare va continua si in zilele urmatoare pentru ca, in absenta respectarii cu rigurozitate a masurilor sanitare de catre populatie, controlul asupra pandemiei nu poate fi recapatat. Iar in lipsa respectarii acestor masuri sanitare, daca vom continua sa crestem, singura posibilitate care ramane valabila este instituirea de masuri restrictive. In absenta acestor masuri restrictive, pandemia va continua.Cred ca in urmatoarea saptamana vom continua sa crestem, cel mai probabil vor fi cresteri asa cum au fost si in saptamanile trecute, undeva cam la 25-30% de la o saptamana la alta a numarului de cazuri. Insa ceea ce va fi grav, va fi abia peste 7-8 zile din acest moment, cand vom asista la o accelerare exponentiala a pacientilor din terapie intensiva. Cel mai probabil undeva dupa jumatatea lunii octombrie capacitatea, cea de 1.040 de paturi, va fi depasita si atunci vor trebui luate anumite decizii care sa ofere posibilitatea bolnavilor cu coronavirus sa fie tratati", a explicat medicul Radu Tincu.Autoritatile sanitare au raportat miercuri, 14 octombrie 2020, noi cifre alarmante. 4.016 de cazuri noi de COVID-19 si 66 de decese s-au inregistrat in 24 de ore. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 686 de pacienti.