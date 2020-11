Raed Arafat: Peste 1.400 de studenti la Medicina s-au inscris pentru posturi de asistenti medicali in spitale Covid

Raed Arafat a mai precizat, duminica seara, 22 noiembrie, la Digi 24, ca este vorba despre studenti la Medicina si la Asistenta Medicala Generala din anii IV, V si VI, care vor fi trimisi in spitale suport COVID in ATI, UPU si in sectiile cu cazuri intermediare."Unul din pasii care au fost luati este recrutarea unui numar de studenti care sa lucreze pe posturi de asistenti medicali, pentru ca nu numai de medici e nevoie, e nevoie foarte mult de asistenti medicali, de supraveghere a acestor bolnavi. Pana in acest moment avem 1,400 de studenti care deja s-au inscris pe lista si vom incepe saptamana asta repartitia lor", a declarat Arafat.