"Raed Arafat anunta ca in Bucuresti nu au mai exista locuri nici pentru bolnavii simptomatici"

Acesta a precizat ca s-a discutat cu primarul general, Gabriela Firea, si o parte dintre pacienti au ajuns la Spitalul Colentina.



"Cu doamna primar am stabilit ca reinternam in Colentina si atunci Colentina a fost locul unde am trimis. Intre timp, de la mine, de la Directia Generala au mers si au lucrat cu Ilfovul si in cursul noptii au relocat pacientii din Spitalul Ilfov la alte spitale, unii au fost externati, iar astazi Spitalul Witting CFR a fost al doilea spital unde au fost relocati pacientii din el la alt spital, la CFR 2 si aceste doua spitale au devenit spitale Covid acum. Astea sunt masuri cand simti ca este o presiune. Altfel, solutia alternativa era ca tot ce apare sa ducem in afara Bucurestiului", a mai declarat Arafat.



Acesta a precizat ca, cu o noapte inainte, 9 pacienti din Bucuresri au fost transferati la Gaesti, Oltenita si la Pucioasa.



"Nu am mai avut locuri in Bucuresti si asta include si Spitalul Militar Ana Aslan care are si paturi de terapie intensiva, are si locuri pentru pacienti suspecti si pacienti mai usor. Si acest spital este plin", a mai afirmat Arafat.



Seful DSU a precizat ca putini dintre pacientii din spitalele din Bucuresti mai sunt veniti din alte judete: "Putini pacienti sunt adusi din provincie. Deja am dus la Sibiu, la Prahova".



Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi alte 1.112 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, confirmate in ultimele 24 de ore, acesta fiind ce lmai mare numar de cazuri zilnice de la conformarea epidemiei de COVID-19 in Romania. Bilantul este de 41.275 de persoane infectate.



De asemenea, 25 de persoane au decedat, numarul total ajungand la 2.126. In ultimele 24 de ore au fost facute peste 20.000 de teste, 8.107 fiind facute la cerere.



Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, vineri seara, ca in spitalele care interneaza pacienti cu coronavirus in Bucuresti nu mai sunt locuri la Terapie Intensiva.



El a precizat ca o parte dintre pacienti au ajuns la Spitalul Colentina, altii la Spitalul Witting CFR . Seful DSU apreciaza ca 5% dintre pacienti ajung la Terapie Intensiva, iar 20 - 30% au nevoie de asistenta medicala serioasa."Daca in fiecare zi apar 1.000 de cazuri, practic, arata ca 5% dintre ei in urmatoarele zile, va intra in Terapie Intensiva. 20 - 30 la suta vor avea nevoie de asistenta serioasa medicala, aproape de Terapie Intensiva si atunci este clar ca este nevoie sa luam masuri", a afirmat, joi seara, la Antena 3, RAed Arafat.Acesta a anuntat ca, cu o noapte inainte, nu au mai existat locuri in spitalele Covid din Bucuresti pentru pacientii simptomatici."Am fost sunati ca nu mai sunt locuri sa interneze simptomatici, deci nu vorbim de altceva. Azi noapte, am fost sunat de domnul profesor Cercel, de domnul secretar de stat Moldovan, care a fost si el sunat ca nu sunt locuri si am fost sunat de Serviciul de Ambulanta, ca nu sunt locuri, ca Ambulantele nu pot descarca pacientii ca nu sunt locuri pentru Covid ca nu poti sa ii duci oriunde. Si atunci, dupa o discutie cu domnul ministru Tataru, cu primul ministru, cu ministrul Bode, decizia a fost