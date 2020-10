VIDEO Raed Arafat: Evenimentele private sunt interzise la nivel national in spatiile inchise si publice

Principalele declaratii ale lui Marcel Bolos:- Referitor la echipamentele medicale,toata apratura spre exemplu specifica sectiilor de terapie intensiva, acest plafon a fost majorat la 1 miliard 200 de milioane de euro, ceea ce inseamna ca aproape tot ce s-a solicitat prin cererile de finantare, se va si finanta. Asa incat in perioada urmatoare urmeaza sa incheiem contractele de finantare pentru cele 291 de cereri de finatare depuse. Am incheiat 51 pana acum, cu valoare de 156 de milioane de euro.- Partea de echipamente medicale necesare pentru tratamentul bolnavilor sa fie asigurate.Tabletele scolare. S-a discutat despre suplimentarea bugetului cu 50 de milioane de euro pentru studentii beneficiare de bursa sociala din cadrul universitatilor de stat. A fost aprobata aceasta masura.- Guvernul a aprovat ca valoarea eligibila a tabletelor scolare sa creasca la 250 de euro per tableta si tot in contextul educatiei online si a protectiei studentilor in instituiile de invatamant superior a fost aprobat un buget de 10 milioane de euro pentru partea de echipamente de protectie medicale necesare activitatilor de curs.- Beneficiarii de vouchere pentru masa calda, respectiv pentru persoana varstnice, de peste 75 de ani. Valoarea unui tichet este de 180 de lei pe luna, aceste tichete se vor repartiza in prima saptamana din decembrie si se vor da retractiv cu data la care a fost aprobata masura.- Sistemele alternative pentru reteaua de canalizare, o masura asteptata mai ales de autoritatile publice locale din mediul rural. S-au adoptat masurile necesare astfel incat localitatile care au sub 2000 de locuitori sa poata sa aiba aceste masuri alternative, respectiv serviciile de racordare la reteaua de localizare. Bugetul este de 500 de milioane de euro si urmeaza sa beneficieze aproximativ 200.000 de gospodarii din mediul rural.Principalele declaratii ale lui Raed Arafat:- Astazi au fost dezbatute propunerile CNSU pe care le-am anuntat ieri. Raman urmatoarele masuri. Pana la 3 la mie incidenta, masca este purtata obligatoriu in spatiile aglomerate si la 50 de metri de la intrarea in scoli. De la 3 la mie in sus masca este obligatorie in toate spatiile deschise.-De la 0 la 1,5 la mie incidenta restaurantele, cafenelele, cinematografele, vor functiona cu 50% capacitate.-Intre 1,5 la mie si 3 la mie, cu 30% capacitate.- Mai mare decat 3 la mie, atunci vor fi inchise.-A ramas obligativitatea testarii care lucreaza in centrele rezidentiale o data pe saptamana, prin DSP.-Evenimentele private raman restrictionate, interzise in spatiile inchise si publice pe plan national-Referinta va fi la cifrele de evidenta a populatiei. Cifre care se actualizeaza saptamanal. In fiecare zi se va calcula incidenta pe ultima cifra de la evidenta populatiei. Daca se trece de 3 la mie, in maxim 48 de ore, Prefectura constata cifra si intra toate masurile automat. De regula, noi excludem focarele cand calculam aceasta cifra.- "Oamenii sa nu apeleze la 112 pentru a fi pur si simplu testati, sau sa spuna ca au lipsa de gust, de miros, numai ca sa vina cineva sa ii testeze. Asta incarca foarte mult sistemul de urgenta. Apelurile la 112 trebuie sa fie apeluri de urgenta. Daca o persoana a ramas acasa, pozitiva, si se simte rau, atunci da, sa apeleze la 112. Dar pentru celelalte ramane call center-ul de la dsp.- Daca e contact si nu are simptome ramane acasa 14 zile. Nu e obligatorie testarea, ci doar carantinarea"Intrebat despre pelerinajul de la Sfanta Parascheva, unde s-a dat acordul pelerinilor care nu sunt din Iasi sa intre in perimetru, Raed Arafat a declarat:"Aici nu stiu cine a dat acordul, dar vreau sa sublinez un aspect. Toata lumea observa ca avem o crestere continua a cazurilor. Noi cand punem aceste masuri incercam sa reducem expunerea si transmiterea. Apelul catre populatie este sa inteleaga situatia si sa fie parteneri cu noi. Nerespectarea regulilor nu va duce decat la agravarea situatie, la pacienti in plus, la persoane decedate in plus. Fac un apel la respectarea regulilor".