Raed Arafat: Astazi, un pacient externat la cerere in urma cu fix o saptamana a ajuns aproape in coma la spital

Secretarul de stat Raed Arafat a dezvaluit luni, in Comisia Juridica a Senatului ca astazi la ora 15,45 a fost solicitat un echipaj mobil de terapie intensiva, pentru a salva un pacient in stare foarte grava, aproape in coma, care s-a externat pe semnatura de la spitalul Colentina in urma cu exact o saptamana. Deasemenea, Raed Arafat spune ca nu este singurul astfel de caz., a spus Raed Arafat, luni dupa-amiaza, in Comisia Juridica a Senatului, unde inca se dezbate legea carantinei si izolarii."Pe altul, acum o zi sau doua, tot acelasi serviciu l-a gasit acasa in stop cardiac., nu sunt monitorizati adecvat, nu spun medicilor care este starea lor si ca aceasta se agraveaza, dupa care familia lor da telefon la 112 sa spuna ca bolnavul este agravat. Asta este situatia reala cu care ne confruntam", a mai spus Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.