Raed Arafat avertizeaza ca in luna ianuarie-februarie este posibila o noua crestere a cazurilor de COVID-19. De ce nu functioneaza carantinarea in unele zone

Totdata, Guvernul va prelungi starea de alerta in 14 decembrie, iar pana atunci va face o noua analiza pentru a vedea daca se impun sau nu noi restrictii. Un lockdonwn total, la nivel national, este insa exclus. Va fi preferata in continuare carantinarea zonala, a explicat seful DSU intr-o emisiune la Digi24."Daca luam media pe 7 zile, vedem ca exista o scadere si trebuie sa vedem daca va continua, iar asta depinde de noi", a spus Raed Arafat.Carantinarea unor localitati a dat roade, in majoritatea cazurilor, a mentionat Raed Arafat. "Cand vedem localitatile care au fost carantinate, toate au aratat, chiar daca au avut carantina prelungita cu inca 7 zile sau la unele chiar cu 14 zile, ca s-a reusit controlul situatiei. (...) La Timisoara, care n-a fost carantinata, au fost carantinate localitatile din jur si asta a avut un impact si asupra Timisoarei si s-a vazut ca la Timisoara este o scadere. Sibiul, la fel. La Alba, a trebuit sa prelugim", a spus Arafat.Totusi, seful DSU recunoaste ca sunt si zone unde nu se vad rezultate si spune ca trebuie vazut ce nu merge de fapt: "Atunci trebuie sa vedem de ce: nu se aplica regulile? Nu se controleaza carantinarea? Sau fiecare scrie o hartie pe proprie raspundere in care zice ca face ceva si merge de fapt si face altceva?" - a punctat Raed Arafat.Intrebat daca si in urmatoarele luni se va aplica tot aceasta strategie, Raed Arafat a declarat ca inclusiv OMS vorbeste de masuri locale, zonale, nu masuri generale, nationale, adica nu lockdown national. "Masuri care sa se concentreze pe zonele care sunt mai afectate, pana se rezolva problema acolo si banuiesc ca aceasta va fi si abordarea noastra mai departe. Eu n-am auzit pe cineva care doreste sa se intoarca la un lockdonw generalizat, fara diferentiere", a declarat seful DSU.Seful DSU a mai spus ca depinde foarte mult de noi toti, pentru ca vin perioade grele, vin perioadele sarbatorilor de iarna, oamenii vor sa se plimbe, vor sa socializeze. "Aici, din nou, depinde daca acceptam in perioada asta sa reducem mobilitatea, sa reducem contactele, sa ramanem in interiorul familiei foarte apropiate, cu care traim in casa. Atunci e posibil sa evitam o situatie mult mai serioasa, care sa revina, chiar daca acum scadem ca si cifra, dar sa ne trezim ca incepe sa creasca dupa sarbatori, in ianuarie-februarie", a aratat seful DSU.El a precizat ca deocamdata nu s-a discutat nimic despre eventuale noi restrictii introduse pentru perioada sarbatorilor. "Vom avea o analiza cu INSP-ul si cu toata lumea asupra situatiei epidemiologice. Depinde daca continuam sa scadem sau crestem, dar la acest moment pot sa spun ca nu s-a discutat si nu exista intentii de noi restrictii" - a declarat Arafat.Intrebat daca ar putea fi limitat numarul persoanelor la o petrecere privata, in familie, Raed Arafat a spus ca asta e greu si ca, desi in alte tari europene s-au luat astfel de masuri, legislatia din Romania nu permite acest lucru."Daca vorbim de intalnire privata in casa unei persoane, nu putem sa o limitam. Putem sa sfatuim, putem sa explicam, dar sa venim sa spunem cuiva, in casa lui, ca n-are voie sa aiba mai multe persoane, exista limitari la acest aspect(...). Sfatul nostru este foarte ferm: in perioada sarbatorilor sa nu se intample sa aducem mai multi prieteni, mai multi oameni in casa, in apartament. Sa fim foarte multi acolo, sa nu respectam regulile sanitare de baza, daca suntem din diferite case, atunci clar vom asista la o crestere, din nou, dupa sarbatori", a conchis Raed Arafat.Citeste si: Arafat anunta ca aglomeratia din spitale va continua, desi numarului de infectari este in scadere