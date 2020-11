Ce se intelege prin terase. Raed Arafat, despre cele carora li s-au pus pereti din sticla sau alte materiale

"Cu racirea vremii, la unele terase, chiar daca sunt in afara spaiului inchis al unui restaurant, au devenit si ele inchise. S-au pus sticla si diverse tipuri de pereti, pentru a pastra caldura, dar ele devin spatii inchise.Definirea este clara, incat acelea care se incadreaza in definirea spatiilor inchise, asa cum a fost prevazuta in legea produselor de tutun, un spatiu inchis este cel care are acoperis si doua laturi, indiferent daca sunt permanente sau temporare.Orice spatiu care are astfel de descriere se trateaza ca spatiu inchis si se aplica regula spatiilor inchise din restaurante dupa incidenta. Aceste spatii nu pot fi tratate ca terase in spatii deschise", a precizat Raed Arafat, care a explicat articolul 8 din Hotararea CNSU.Art. 8: Se propune ca, pentru spatiile exterioare in care se desfasoara activitati de preparare, servire si consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice si nealcoolice, care au fost amenajate si pot fi asimilate spatiilor publice inchise, astfel cum sunt ele definite in Legea pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun nr. 349/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, le sunt aplicabile in mod similar regulile si masurile de protectie sanitara, prevazute in anexa nr. 3, art. 6 pct. 1 si 2 din Hotararea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID19.Citeste si: Noile restrictii anti-pandemie. De ce spune Raed Arafat ca nu avem voie sa iesim din case dupa orele 23.00