Noile restrictii anti-pandemie. De ce spune Raed Arafat ca nu avem voie sa iesim din case dupa orele 23.00

Seful CNSU a transmis vineri, 6 noiembrie 2020, ca deplasarea va fi limitata in intervalul 23.00 si 05.00 deoarece, "acesta este intervalul in care tinerii, cel mai mult, se deplaseaza, se viziteaza, fac petreceri, inclusiv poate afara. Sunt studii facute si in alte state care arata ca exista impact, mai multe tari au luat aceasa masura".De asemenea, Arafat a mai spus ca a fost propusa si varianta ca magazinele, inlcusiv mall-urile, vor trebui sa se inchida pentru limitarea mobilitatii si contactelor si pentru reducerea riscului de raspandire a cazurilor de COVID-19.Program normal vor avea in continuare companiile care fac livrari la domiciliu, farmaciile si benzinariile.Tot pentru limitarea contactelor si a mobilitatii vor fi interzise petrecerile si evenimentele private, atat in interior, cat si in spatii deschise.Arafat a mai vorbit si despre posibilitatea ca prin ordin de ministru sa se suspende activitatile scolare care prevad prezenta fizica si continuarea cursurilor online. Totusi, cresele si after school-urile raman deschise, a spus Arafat.