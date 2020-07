Raed Arafat: "Izoleta nu mai este obligatorie, pentru ca nu avem"

Dupa cateva luni, izoleta a disparut din peisaj

Ambulantele din Bucuresti, fara izoleta

Virgil Chitac, acuzat ca nu a mers cu izoleta la spital

Ministerul Apararii Nationale a anuntat pe 20 martie ca a dezvoltat prima izoleta 100% romaneasca , un produs care, conform autoritatilor, "indeplineste standardele de securitate pentru prevenirea riscurilor de contaminare in zona de izolare si pe traseul de transport al persoanei infectate"."La inceput era obligatorie transportarea cu izoleta la spital a pacientilor cu COVID-19. Acum nu mai este, pentru ca numarul pacientilor este mare. La inceput era, da. Izoleta nu mai este obligatorie, pentru ca nu avem. Ne-ar trebui sute de izolete sau zeci de izolete intr-un oras ca sa putem transporta pe toti. Nu putem astepta dupa izoleta. Nici in alte tari nu o folosesc, s-a folosit la inceput, cand erau cazurile putine", a declarat, pentru Europa Libera , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat Oficialul MAI a spus ca ambulantele se nebulizeaza si se dezinfecteaza dupa fiecare cursa, dar nu se aplica in cazul tuturor ambulantelor care transporta pacienti COVID-19.Alis Grasu, sela Ambulantei Bucuresti a declarat oentru sursa citata ca nu au avut in dotare izolete."Nu exista nici un pericol daca ambulanta transporta un pacient non-COVID dupa unul cu COVID-19. Toate ambulantele sunt dezinfectate. Noi nu am avut niciodata izoleta, nu folosim izoleta, folosim ambulanta pur si simplu. Noi nu am folosit izoleta vreodata si nici nu am informatia ca ar veni in dotarea serviciului de ambulante o astfel de izoleta", a fost pozitia exprimata de Alis Grasu pentru Europa Libera.Senatorul PNL Vergil Chitac a fost primul parlamentar care s-a infectat cu coronavirus. Dupa ce acesta a participat la o sedinta a liberalilor la inceputul lunii martie, intreaga conducere a PNL a intrat in izolare.Chiar si premierul Ludovic Orban a stat in izolare 14 zile la Vila Lac dupa ce a fost prezent la reuniunea respectiva.Procurorii au deschis un dosar in care au fost cercetate fapte privind combaterea zadarnicii bolii.Chitac a fost acuzat in spatiul public si de faptul ca nu a dorit sa foloseasca izoleta in momentul deplasarii catre spital, dupa ce a fost confirmat cu coronavirus.Dosarul a fost clasat de procurori la inceputul lunii iulie.