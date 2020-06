Raed Arafat: "Numarul cazurilor active incepe sa creasca dupa o perioada mai lunga de scadere continua"

Ziare.

"Din graficile de mai jos se vede clar cum, in ultimele zile, situatia infectiilor cu SARS-COV2 si in mod deosebit numarul cazurilor active s-a deteriorat. Graficul arata cum numarul cazurilor active incepe sa creasca dupa o perioada mai lunga de scadere continua.Era de asteptat ca masurile de relaxare sa duca la astfel de situatie insa depinde de noi daca cresterea se va mentine sub control sau nu.Regulile de distantare si igiena trebuie respectate!Nu va lasati influentati de parerile neavizate si de dezinformarile din mediul retelelor de socializare!"