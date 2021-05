Starea de alerta, prelungita cu 30 de zile. A fost eliminata interdictia participarii la pelerinaje si procesiuni religioase

"A avut loc sedinta CNSU, urmata de sedinta de Guvern pentru aprobarea starii de alerta pentru inca o luna, incepand cu data de 13 mai", a anuntat, Raed arafat, dupa sedinta de Guvern.Potrivit acestuia, principalele elemente de noutate sunt:1. Permiterea circulatiei persoanelor in 13 mai 2021, intre orele 2-5 dimineata pentru Ramadan2. Este eliminata restrictia legata de domiciliu privind participarea la pelerinaje religioase sau procesiuniDe asemenea, seful DSU a precizat ca se ia in calcul participarea spectatorilor la competitiile sportive, ca evenimente test sau pilot, pe baza propunerilor MTS si cu avizul MS."Participarea permisa pentru persoanele vaccinate, cele care prezinta rezultatul unui test PCR nu mai vechi de 72 de ore. In timpul sedintei s-a mai adaugat si testul antigen nu mai vechi de 24 de ore cu conditia prezentarii unui certificat, emis de cineva autorizat. Conditiile se stabiliesc prin ordionu comun MTS - MS", a mai precizat Raed Arafat.Acesta s-a mai referit si la activiatea la cinema, concerte, teatre, cu participarea publicului peste 50%, doar ca evenimente test sau pilot."Pana pe 1 iunie se mai fac analize de Comitetul interministerial si pentru masurile de 1 iunie sau dupa 1 iunie se revine pana atunci cu alte acte", a mai precizat Arafat."Competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei ca evenimente test/pilot, cu aprobarea CNSU, pe baza propunerii Ministerului Sportului. Participarea va fi permisa doar pentru cei vaccinati sau pentru cei care se afla in zilele 15-90 ulterioare confirmarii cu Covid, sau in cazul prezentarii unui test PCR efectuat cu 72 de ore inainte. S-a mai adaugat, la solicitarea Ministerului Sanatatii, si testul antigen efectuat de cineva autorizat, cu 24 de ore inainte.Organizarea si desfasurarea activitatii in cinematografe, institutii de spectacole sau a concertelor sa se poata desfasura cu participarea peste 50% din capacitate, ca evenimente test sau pilot, cu aprobarea CNSU, pe baza propunerii Ministerului Culturii. Regulile privind testele PCR, antigen sau pentru persoanele bolnave in ultimele 90 de zile, raman similare cu cele de la evenimente sportive.Noi vorbim despre evenimentele test/pilot. Nu impartim populatia (intre vaccinati si nevaccinati), ci exista cele 3 variante de populatie vaccinata, testata sau care au avut boala in ultimele 90 de zile, dar nu in ultimele 15 zile. Nu vrei sa te vaccinezi, te testezi. Nu se poate spune ca fortam populatia sa se vaccineze", a mai spus seful DSU.

Hotarare CNSU Nr. 26 Din 10.05.2021 Prelungire Alerta Si Aprobare Lista by Laurentiu Sirbu on Scribd