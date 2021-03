Raed Arafat, despre posibilitatea unui lockdown in toata Romania. "Noua tulpina devine predominanta peste tot"

De aceea, spune Arafat, toate localitatile tarii sunt monitorizate si, unde se impun masuri locale sau zonale de carantina, acestea vor fi luate. In caz contrar, afirma Arafat, am putea ajunge la masuri mai drastice pe plan national. Seful DSU sustine ca nu este "pe masa" in acest moment discutia despre un lockdown total.Raed Arafat a declarat, sambata, la Digi 24, ca media nationala de infectari "este in jur la 3 la mie, 2,90 - 3 la mie"."Trebuie sa se inteleaga peste tot (...) in mana noastra sta daca continuam sa crestem incidenta si sa trebuiasca sa luam masuri de limitare a circulatiei (...) De noi depinde acest lcuru. Ne confruntam cu riscul raspandirii mai rapide din cauza noii tulpini care devine din ce in ce predominanta peste tot si un sistem sanitar care oricum este aglomerat in acest moment", a afirmat Arafat.Seful DSU considera ca "depinde de noi unde vom ajunge si daca vom ajunge sa mai luam masuri de carantinare"."Daca contiuna cresterea (...) acolo unde trebuie masuri locale, zonale, acestea se vor lua. Daca nu le luam vm ajunge sa luam masuri nationale mult mai drastice si asta incercam sa evitam. (...) La acest moment nu exista in fata noastra, pe masa pusa nicio discutie despre lockdown total (...) Incercam tot posibilul sa nu ajungem acolo", a mai declarat Raed Arafat.Municipiul Timisoara va intra in carantina , de duminica noapte, dupa ce rata de infectare a depasit 7 la mie. Raed Arafat a precizat ca urmatorul mare municipiu are o incidenta mai mica cu 2 procente.