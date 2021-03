Raed Arafat, despre evolutia pandemiei: "Tendinta este de crestere, nu mai este de platou, nu mai este de scadere"

Predictiile privind evolutia pandemiei

Sarbatorile pascale

"Exista o crestere clara. Cresterea continua, sunt zone care sunt cu cresteri mai mari decat celelalte. Noi, ce incercam sa facem si masurile oricat de simple par, sau exagerate par pentru altii, cum e masura din zonele turistice montane, cum e masura de a reduce seara deplasarile, toate astea sunt menite sa incercam sa stopam raspandirea.La acest moment, tendinta este de crestere , nu mai este de platou, nu mai este de scadere, iar aceasta tendinta trebuie sa ne atraga atentia la respectarea mai departe a masurilor care au fost recomandate", a declarat Raed Arafat, vineri seara, la Digi 24.El a adaugat ca "un numar semnificativ de localitati sunt in carantina", iar efectul masurilor se vede in timp. El a precizat ca raspandirea noii tulpini aparute in Marea Britanie duce la cresterea cazurilor, daca situatia nu este tinuta sub control.Intrebat daca exclude posibilitatea ca in urmatoarele saptamani sa se ajunga din nou la 10.000 de cazuri noi pe zi, Arafat a spus ca nu poate face predictii cu privire la epidemie."Nu putem exclude, eu nu pot exclude nimic. Nu sunt clarvazator, sa spun ca vom ajunge la o cifra sau alta, este o crestere la acest moment clar. (...) E posibil ca aceasta crestere sa continue, dar masurile care s-au luat, carantinarile, inchiderea unor activitati cand se ajunge la peste 3 la mie, toate sunt menite sa incetineasca aceasta crestere", a adaugat el.In ceea ce priveste perioada urmatoare, in care se apropie sarbatorile de Pasti, Arafat a aratat ca "speranta este sa nu se ajunga la masuri similare cu anul trecut", precizand ca "este cert ca nu doreste nimeni sa limiteze dreptul la activitatea religioasa" si ca este prematur sa se pronunte cineva asupra a ceea ce se va intampla la acel moment.