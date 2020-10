Raed Arafat: "La cum creste numarul de cazuri, spitalele non-COVID vor trata si ele pacienti COVID"

Principalele declaratii ale lui Raed Arafat:- "Daca nu le gasesti un loc in alta parte, spitalul va trebuie sa le asigure asistenta medicala intr-o zona protejata, macar in 10% din spital sa fie stabilite circuite ca sa primeasca bolnavii respectivi. La cum creste numarul de cazuri, aceste spitale non-COVID vor trata si ele pacienti COVID".- "Sunt deja spitale COVID in fiecare judet, dar, la un moment dat, s-ar putea sa nu mai fie suficiente. Asta e etapa de care am mai vorbit si e etapa folosirii partiale a spitalelor non-COVID. Aici nu vorbim de cazurile usor simptomatice sau asimptomatice, ca ele raman la domiciliu. Vorbim de cazurile care au nevoie de oxigen, de tratament. Pentru ele e normal sa avem in etapa urmatoare un numar suplimentar de paturi".- "Nu toate unitatile medicale detin spatii separate, dar trebuie sa fie facute circuite pentru spitalele de urgenta, unde oricum ajung si bolnavi de COVID".- "Nu se suna la 112 pentru concedii, pentru intrebari simple, pentru oameni asimptomatici sau foarte putin simptomatici, care nu au reusit sa intre in legatura cu dsp si atunci suna la 112. Rugamintea e ca 112 sa ramana doar pentru urgente - "Testarea in masa poate sa depisteze pozitivii si sa ii carantineze. Noi facem acum un numar de teste semnificativ de mare. Ce poate sa fie de ajutor mare este daca o sa incepem sa avem teste mult mai rapide, care sa nu necesite analize de laborator care sa dureze".