Raed Arafat, despre prelungirea starii de alerta: "Nu vor fi in acest moment masuri de relaxare"

"Urmeaza sa se prelungeasca starea de alerta, asta cred ca deja stie toata lumea. Clar ca nu vor fi in acest moment masuri de relaxare. La acest moment nu, se va merge pe aceleasi masuri care au fost pana acum", a afirmat, vineri seara, la Digi 24, Raed Arafat, precizand, insa, ca nu s-a discutat nici masuri mai drastice, dupa aparitia noii tulpini de coronavirs.Arafat explica, insa, ca daca apar cresteri ale numarului de cazuri se vor lua masuri locale si zonale."Acolo unde vedem si observam ca exista cresteri semnificative, se pot lua, in prima faza, masuri zonale sau locale ca pana acum. Acest lucru o sa-l luam fara nicio problema, cand vedem cresteri sa luam masura de carantinare zonala. Daca in evaluarea situatiei epidemiologice se observa alte date noi care impun solutii noi, orice poate fi discutat", a mai declarat Arafat.Ultima data, starea de alerta a fost prelungita cu 30 de zile, incepand din 14 decembrie.Citeste si: Ford, Toyota si Nissan vor reduce productia de vehicule in aceasta luna. Achizitia pieselor din sectorul auto, afectata de pandemia de COVID-19