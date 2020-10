Raed Arafat: Cel mai probabil 4,5% din populatia Romaniei a fost deja infectata. Estimarile sunt ca valul doi va fi pe toata perioada iernii

"Cazurile testate pozitiv sunt mai putine decat cazurile generale, din cauza asta se pun reguli. Daca am fi siguri ca cei pe care ii testam sunt singurii pozitivi, nu am mai purta masca, nu am mai avea masuri de prevenire.Este clar ca avem persoane pozitive, contagioase, asimptomatice, care nici ele nu stiu ca sunt contagioase.Nu pot spune care e diferenta, dar la un moment dat MS a dat prevalenta pe parte de anticorpi de 4,5% - 5%. Asta inseamna ca 4,5% din populatia Romaniei a fost deja expusa si infectata, dar multi nici nu au stiut, au crezut ca e raceala simpla sau a aparut febra pe durata scurta, dar ei au fost probabil infectati si au infectat si pe altii daca nu au respectat regulile de prevenire", a explicat Raed Arafat."Estimarile sunt ca valul doi va fi pe perioada iernii. Cat de greu va fi, depinde de noi. Daca reusim sa descrestem, vom tine situatia sub control. Dar nu se va ajunge usor la descrestere. Daca nu se respecta regulile, daca sunt presiuni sa nu se ia restrictii, s-ar putea ca lupta sa fie mult mai grea si pe o perioada mai lunga", a afirmat Raed Arafat.