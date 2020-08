Raed Arafat: "Un vaccin anti COVID-19 nu va rezolva instantaneu situatia"

"Cum au zis si cei de la OMS, pana nu vedem vaccinul noi suntem obligati sa ne pregatim. Chiar daca apare vaccinul, noi trebuie sa stim ca vaccinul nu va rezolva instantaneu situatia pentru ca ai nevoie de sute de milioane, de miliarde de doze ca sa opresti raspandirea", a declarat, duminica seara, a Antena 3, Raed Arafat.Acesta a precizat ca Romania s-a inscris pe lista tarilor care au comandat un eventual vaccin.Arafat recomanda personelor, mai ales celor din grupele de risc, sa se vaccineze impotriva gripei sezoniere, pentru a evita riscul de a avea si coronavirus si gripa."Este foarte important ca oamenii sa se vaccineze, mai ales persoanele vulnerabile, cele in varsta sa se vaccineze impotriva gripei sezoniere. Cu asta scad macar o parte din risc! Daca se infecteaza si cu COVID am putea sa ne trezim de fenomenul COVID-flu si va fi foarte greu si pentru medici", a mai declarat Arafat.Comisia Europeana a incheiat vineri discutiile preliminare cu o companie farmaceutica pentru achizitionarea unui potential vaccin impotriva COVID-19.Contractul avut in vedere cu Sanofi ar oferi posibilitatea ca toate statele membre ale UE sa achizitioneze vaccinul. Odata ce un vaccin s-a dovedit a fi sigur si eficace impotriva coronavirusului, Comisia ar dispune de un cadru contractual pentru achizitionarea a 300 de milioane de doze, in numele tuturor tarilor membre ale UE.Institutia europeana va continua discutiile cu alti producatori de vaccinuri.