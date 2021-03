Raed Arafat, despre carantinarea Timisoarei: "Urmeaza sa semnez ordinul". Ce masuri se iau incepand cu acest weekend

"Trebuie sa ne uitam la situatia in care ne aflam acum. Timisoara are cea mai mare incindeta dintre municipiile care au incidenta mare. In ultiima perioada am asistat la o crestere zilnica. In acelasi timp, in sectorul sanitar exista o presiune foarte mare, paturile de ATI sunt pline si greutatea de a gasi locuri pentru pacientii cu oxigen.De ce sectorul sanitar acum este sub o presiune mai mare acum decat in noiembrie - decembrie. Pentru ca acesta vine peste valul trecut, iar sectiile de ATI nu sunt goale, ele vin cu pacienti din valul trecut, si asta inseamna ca putem sa ajungem oricand sa nu mai avem locuri. Este clar, singura metoda de a limita raspandirea virusului este limitarea deplasarilor, binenteles si masca si igiena", a declarat Arafat.Seful DSU a adaugat ca este "foarte corecta" decizia carantinarii Timisoarei in acest moment."De ce acum? Daca incepem acum, este posibil sa iasa Timisoara din carantina peste 14 zile, hai sa zicem la 21 de zile. Inceperea acum este foarte corecta si cred ca asta am cazut de acord in cadrul comitetului. Daca carantinam doar unele localitati, si ati vazut ca nu este vorba numai de Timsioara, ci include comunele Dumbravita, Ghiroda, Mosnita Noua, Giroc, care vor fi tartate ca un tot intreg. Asta va face mai usor controlul.Daca noi carantinam o localitate din care oamenii toata ziua pleaca si se intorc in Tinisoara, daca carantinam Timisoara fara sa carantinam loc in care oamenii se intorc seara, atunci nu ajuta. Intelegem foarte bine cu totii ca nu este o masura palcuta, usoara. Sutem deja sub presiunea pandemiei, dar din pacate nici virusul nu este cel de acum un an, avem o tulpina noua care se raspandeste mai usor. Sunt tari, in Ungaria, deja au ajuns la 7000 de cazuri. Asta ne arata ca trebuie sa fim foarte precauti. Asta va terbui sa mearga in paralel cu campania de vaccinare", a declarat Arafat.El a precizat ca stie ca trebuie sa creasca numarul dozelor de vaccin care vor fi directionate spre Timisoara."Domnul presedinte al Consiliului Judetean zice ca trebuie sa intensificam vaccinarea in Timisoara si zonele mai afectate. Asta stiu, ca urmeaza sa creasca numarul dozelor in zone ca Timsioara, sa putem controla situatia mai bine. Sunt 2 situatii aici, numarul de vaccinare care intra in tara si faptul ca vaccinul are efect dupa cateva saptamani.Toate aceste aspecte au fost luate in calcul. Am vazut ingrijorarea presedintelui Consiliului Judetean, primar, prefect, in sensul in care nimeni nu vrea sa ia masuri exagerate, dar toata lumea vrea masuri care sa vina in sprijinul populatiei", a mai declarat Arafat.Raed Arafat a mai precizat ca urmeaza sa semneze ordinul de carantinare."Urmeaza sa semnez ordiul in conformitate cu toate prevederile care sunt in vigoare. Sunt 2 tipuri de masuri - generale si care se aplica in timpul weekendului. In weekend vor ramane deschise doar magazinele alimentare, farmaciile, nu vor fi deshise mall urile, centrele comerciale si celalate magazine. Tocmai ca sa incurajam oamenii sa nu iasa decat daca e stric necesar", a spus Arafat.Seful DSU a facut apel la populatie sa suporte masurile impuse de carantina. "Apelul catre populatie este sa suprote aceste masuri si sa inteleaga de ce le luam. E o presiune asupra oricarui om, dar sa fie toata lumea responsabila. Iesiti numai daca trebuie. Declaratiile sa fie reale.Sa nu iesiti din localitate daca nu trebuie sa iesiti, sa nu iesiti pentru anumite activitati care nu sunt prevazute si speram ca in cel mai scurt timp sa se revina la o situatie cat mai aproape de normal. In acest moment, cred ca decizia pe care a luat o comitetul cred ca trebuia sa fie luata la acest moment si sper ca impactul sa fie cel scontat in urmatoarea perioada", a mai anuntat Arafat.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a decis, sambata, in cadrul unei sedinte, carantinarea municipiului Timisoara si a comunelor periurbane Giroc, Mosnita Noua, Dumbravita si Ghiroda. Decizia va intra in vigoare in data de 8 martie, de la ora 00.00.