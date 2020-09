Prof. dr. Alexandru Rafila: Ar putea sa existe mai multe vaccinuri contra COVID-19 / Tinerilor li s-ar putea administra o singura doza, iar varstnicilor doua doze

Circulatia virusului gripal, foarte mica

"Orice produs farmaceutic trebuie sa treaca prin etapa de testare la om, sunt trei faze, iar numarul voluntarilor inclusi este tot mai mare in fiecare faza. In faza a treia trebuie sa fie circa 30.000 de persoane ca sa existe certitudinea ca vaccinul este sigur si eficient. Ceea ce s-a intamplat cu vaccinul de la Oxford implica un voluntar din faza doi, cineva care a dezvoltat o afectiune neurologica, iar acum se investigheaza daca a avut legatura cu vaccinul", a declarat Alexandru Rafila la Digi 24.In plus, Alexandru Rafila a spus ca termenul nu se poate stabili de acum si ca, momentan, vaccinurile sunt ipotetice, chiar daca multe tari au achitat deja bani in avans pentru a le achizitiona in momentul in care vor urma sa fie distribuite."Nu trebuie sa ne hazadram sa dam niste termene. Nu se poate pune problema asa. Tarile au facut contracte in avans pentru niste vaccinuri ipotetice. Ele exista, dar nu sunt aprobate pentru productie sau pentru punerea pe piata, pentru utilizare. Fiecare lot se controleaza si apoi primeste autorizatia de punere pe piata. E foarte stricta legislatia pentru ca vorbim despre un vaccin pe care il vom administra unor miliarde de persoane. Reactiile adverse, daca sunt si 1 la 1000, sunt inacceptabile", a mai declarat Alexandru Rafila.Profesorul Rafila a mai spus ca nu se stie nici daca va exista un singur tip de vaccin sau mai multe, sau daca se vor administra doze diferentiat, in functie de factori precum varsta sau istoric medical."Politica de vaccinare, cand va fi disponibil un vaccin, va trebui sa tina cont de prioritati, de categoriile de risc, e posibil sa fie vaccinuri diferite aprobate, nu trebuie sa fie doar unul. Poate sa varieze numarul de doze, de exemplu la persoanele tinere o singura doza, la varstnici doua doze, nu se stie de acum", a explicat Alexandru Rafila.Cu toate ca vaccinul nu exista, pretul ar fi deja stabilit si ar putea sa varieze intre 2 si 20 de euro."Pretul exista deja. Exista doua variante, pretul e compus din productie si distributie. Guvernele au finantat partea aceea mare de dezvoltare a vaccinului. Atunci compania a spus ok, noi cand producem acest vaccin, il vom vinde la un pret apropiat de cel de productie, adica undeva intre 2 si 3 euro o doza de vaccin. Alta politica e a unor companii care au investit ele in dezvoltare si atunci e normal sa isi acopere cheltuielile legate de dezvoltare, iar aici probabil va fi un pret mai mare, cum ar fi 20 de euro", a declarat Alexandru Rafila.Alexandru Rafila a explicat ca circulatia virusului gripal a fost surprinzator de mica in acest an si ca o explicatie ar putea fi masurile luate pentru prevenirea infectarii cu COVID-19. In plus, acesta a declarat ca dozele vaccinului gripal s-au achizitionat deja in Romania, mult mai devreme comparativ cu alti ani."Noi am suferit multi ani de o achizitie tardiva a vaccinului gripal din considerente birocratice si venea in cea mai mare cantitate in luna decembrie si mereu eram surprinsi ca de ce aveam cazuri de gripa. In acest an e bine ca de la jumatatea lunii septembrie vor exista aceste vaccinuri. Dar in acest an circulatia virusului gripal la nivel mondial este neasteptat de mica decat a fost in anii trecuti. O explicatie ar putea fi data de faptul ca e o viroza respiratorie si ca masurile luate in lume impotriva infectiei cu COVID-19 a facut ca virusul gripal sa nu se transmita asa mult", a mai spus Alexandru Rafila.