Rafila avertizeaza ca daca masca de protectie se umezeste trebuie schimbata

"Daca masca se va umezi sau deteriora, poate dauna. Este indicata schimbarea mastii.Exista si o alternativa, este vorba despre mastile textile care poate nu ofera un nivel la fel de bun de protectie, dar sunt o alternativa, mai ales ca se pot spala si se pot calca. Exista multe persoane care poarta astfel de masti", a declarat Rafila, miercuri seara, la B1 TV.Profesorul a vorbit si despre faptul ca unii romani refuza sa poarte masca. El a precizat ca stie ca este foarte incomod si ca unii, de aceea, nu o poarta, dar ca altii nu cred in utilitatea sa."Este o problema legata de disconfortul creat de purtarea mastii, mai ales daca intr-o incinta inchisa este cald, asa cum este in mijloacele de transport in comun. Pe de alta parte, exista si persoane care nu cred in utilitatea mastii. Sigur ca parerile sunt impartite. Studiile arata ca purtarea mastii reduce semnificativ transmiterea virusului si ca este mai eficienta decat izolarea la domiciliu", a spus el.Profesorul a fost intrebat de ce reprezentantii OMS nu au recomandat de mai multa vreme purtarea mastii."A existat o lipsa de echipamente de protectie la nivel global, nu doar in Romania, ci si in Franta. Atunci OMS a recomandat folosirea mastilor pentru persoanele simptomatice exclusiv, pentru a acoperi nevoia de masca pentru personalul medical.OMS nu putea recomanda folosirea nelimitata a mastilor de protectie. Personalul medical trebuia sa aiba acces la aceste masti.Intre timp, au fost observatii si s-au facut studii. Daca sunt protejate toate persoanele, atunci transmiterea este mai redusa. Studiile au indicat ca numarul persoanelor asimptomatice este mult mai mare, initial se credea ca exista un procent mic de 4-5%. Cei care sunt asimptomatici sunt de 10 ori mai multi decat cei diagnosticati. Daca cei asimptomatici poarta masca, boala nu se mai transmite. Transmiterea scade.Daca 90% poarta masca in spatiile inchise, transmiterea scade foarte rapid si epidemia se opreste", a precizat Alexandru Rafila.