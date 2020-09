Rafila: Daca prelungim foarte mult invatarea virtuala, impactul asupra comportarii psiho-sociale a copiilor va fi important

"Copiii isi doresc sa inceapa scoala. Daca prelungim foarte mult invatarea virtuala, impactul asupra comportarii lor psiho-sociale va fi important. Eu fac apel la parinti sa se informeze. Scolile sa incurajeze parintii sa isi trimita copiii la scoala", a subliniat Alexandru Rafila. El spune ca este normal ca activitatile care se reiau sa aduca si un numar de infectari, insa, daca se respecta regulile, aceste cresteri vor fi mici. Mai ales in conditiile in care, avertizeaza Rafila, pandemia va mai dura mult timp de acum incolo."Fiecare tip de activitate care se reia aduce si un numar de cazuri noi. Indiferent cum va fi situatia epidemiologica in septembrie-octombrie, imbolnavirile vor continua muti ani de acum incolo. Trebuie sa invatam sa respectam regulile, sa organizam activitatea didactica si paradidactica (igienizarea scolilor, organizarea circuitelor). Infectarile se pot preveni daca avem un sistem functional. Masurile trebuie verificate, orice punct slab identificat. Copiii si elevii trebuie sa poate merge in siguranta la scoala", a mai afirmat Rafila.Medicul a mai aratat ca exista o corelare intre numarul de cazuri noi de coronavirus si numarul de cazuri grave, respectiv decese, dar ca exista un interval de timp intre ele. El a comentat situatia la zi, cand am ajuns la valori mari de pacienti internati la sectiile ATI si de decese, pe care le pune pe seama numarului mare de cazuri noi din ultimele saptamani."Numarul de decese este important, numarul de pacienti internati la sectiile ATI depaseste regulat 500 de cazuri, este ingrijorator. Daca numarul de cazuri noi va intra pe trend descendent, va scadea si numarul de morti si de pacienti ATI. Dar intotdeauna va exista o diferenta de 2-3 saptamani intre cele doua",a explicat Alexandru Rafila.