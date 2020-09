Profesorul Rafila, despre cazurile de infectie cu COVID-19 care au fost raportate duminica: "Mai avem un record"

Medicul se declara ingrijorat de aglomeratia din fata sectiilor de votare. "Ma face sa ma gandesc la ce se intampla inainte sa mergi in cabina de vot si ce se intampla dupa ce iesi. Adica daca aglomeratia si riscurile sunt mai mari afara sau inauntru. Cred ca mai degraba riscurile sunt afara daca distantarea si masca nu sunt respectate", a declarat Alexandru Rafila pentru Antena 3 , afirmand ca nu a reusit inca sa voteze, dar urmeaza sa mearga la vot in scurta vreme.Insa, aglomeratia se pare ca nu il va opri pe medic sa isi exercite dreptul la vot. "Votez, nu am nicio problema. Eu o sa stau la distanta. Nu cred ca lucrurile sunt chiar asa. E totusi coada la vot, nu coada la ...."Chestionat cu privire la recordul inregistrat astazi privind numarul de bolnavi internati la ATI, Alexandru Rafila a declarat ca, din pacate, nu este singurul record. "Mai avem un record. Cel mai mare numar de cazuri inregistrat intr-o zi de sambata, pentru ca duminica se face raportarea pentru ziua de sambata. De obicei, pentru aceasta zi, niciodata nu am depasit 1.000 de cazuri", a declarat Alexandru Rafila.