Profesorul Rafila, despre rata crescuta de infectare cu COVID-19: "Ar trebui sa puna serios pe ganduri autoritatile de Sanatate Publica"

"Raportarea de luni reflecta situatia de duminica. Acest procent a fost mai mare pentru sunt mult mai putine teste facute la solicitare si majoritatea testelor care sunt facute sunt la persoanele simptomatice, sau cele care intrunesc criteriile de testare recomandate de Institutul National de Sanatate Publica.Daca o sa va uitati asa istoric, o sa vedeti ca procentul de probe pozitive in timpul saptamanii e undeva la 5-6%, iar duminica e un procent mai mare. Am avut 10-12% cam in fiecare duminica din ultimele luni.Ce pot sa va spun este ca eu sunt foarte preocupat de acest procent care a crescut de la 10 la 20%, care fapt imi arata faptul ca circulatia cu siguranta e mai mare in comunitate", a spus Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS pentru Antena 3 Medicul cosidera ca acest procent ar trebui sa puna serios pe ganduri autoritatile de Sanatate Publica. In plus, Rafila a declarat ca Sectiile de Terapie Intensiva incep sa devina surpasolicitate in anumite regiuni unde sunt mai multe cazuri. "Chiar daca pare o situatie confortabila, ca sunt 557 de cazuri internate la ATI, la aproape 1000 de paturi disponibile, sa stiti ca nu este asa", a adaugat Rafila.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate peste 1.200 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, iar 30 de pacienti au murit in spitale