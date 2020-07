Rafila, dupa ce Italia a anuntat carantinarea romanilor: Avem de 10 ori mai multe cazuri raportat la populatie decat Italia

In schimb, Romania, care avea o situatie buna acum doua-trei luni, a ajuns la un indice de 50, adica de 10 ori mai multe cazuri decat Italia, raportat la populatie.Rafila mai spune ca paturile de Terapie Intensiva din spitalele din Romania s-au umplut si ca exista o presiune pe sistem."O mie de paturi se ocupa zilnic, ceea ce inseamna ca 50 de pacienti vor avea nevoie de Terapie Intensiva. In fiecare zi, 50 de cazuri sunt grave, iar 5% sunt decese. Daca avem 50 de cazui. Nu trebuie sa ne asteptam sa avem decese pentru a avea paturi de terapie libere. De altfel, complicatiile, dupa cum s-a vazut, nu sunt doar la pacientii cu comorbiditati", a mai spus Alexandru Rafila.In ceea e priveste cresterea numarului de cazuri, Rafila a dat tot exemplul Italiei, precizand ca oamenii merg in concedii, se duc in restaurante, dar respecta regulile recomandate de autoritati . "Masurile restrictive sunt si in Italia, si acolo restaurantele sunt deschide, italienii merg in vacante. Faptul ca ei nu mai au probleme, inseamna ca sunt precauti si respecta toate regulile".In ceea ce priveste Romania, Rafila e de parere ca activitatile trebuie coordonate mai bine la nivel de institutii, dar punandu-se accent pe "supraveghere epidemiologica si testare, prin directii judetene. Trebuie sa inchidem focarele active din cele 6-7 judete, pe de o parte, si, pe de alta parte, trebuie o coordonare cu asistenta mendicala, dar si cu resursa umana"."Oamenii cauta motive sa nu respecte masurile", a mai afirmat Rafila, precizand ca reguliel sunt simple si sunt tari care le respecta tinand in control raspindirea. El mai spus ca efectul respectarii regulilor nu vizeaza doar "protectia individuala, ci si circutiul economic", siguranta locurilor de munca.Pentru concerte de maxim 500 de persoane, spune Rafila, "oamenii ar trebui sa stea pe scaune, sa poarta masca, acelasi lucru si in aglomerarile de oameni. Cetatenii altor state reusesc sa se protejeze si in vacanta".In cazul teraselor, Rafila a dat exemplul altor tari care au impus o limitare a programului. "Putem sa adaptam masurile contextului local. Ar trebuie sa existe o autonomie locala in luarea deciziilor, insitutiile sa fie flexibile, sa lucreze cu DSP, sa nu ia masuri excesive care ostilizeaza populatia. Ar putea fi posibil sa se ia masuri de reducere a programului la terase in zonele de vacanta, dupa ora 23,00. Sunt tari in UE unde se aplica cu succes pentru un control al raspandirii".El a mai accentuat faptul ca aplicarea regulilor nu are efect doar asupra "protectiei individuale, ci mai ales asupra mersului economiei. Comportamentul preventiv nu e doar protejarea individuala, ci si asupra circuitul economic".Intrebat daca perioada de vid legislativ a avut efect asupra cresterii numarului de infectari, Rafila a afirmat ca nu crede ca a avut efect, insa "ne gasim pe trend ascendent de 4-5 saptamani, mai precis de la 1 iulie. Cresterea este simetrica. Cu maxim 100 de cazuri pe zi"."Legat de scoli, trebuie masuri flexibile, riscul nu e acelasi pentru zone diferite, scoli diferite, ci in functie de situatie trebuie corelat cu evaluarea din scoala respectiva".