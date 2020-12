Rafila: Ma astept ca la jumatatea lunii decembrie sa avem foarte multe cazuri in spitale si foarte multe decese

"Eu observ ca, de o saptamana, numarul de teste efectuat s-a redus cu 60%, am avut patru zile cu reducere de 60% a numarului de teste, implicit s-a redus si numarul de cazuri, ca sigur ca daca testezi mult mai putin, ai si mult mai putine cazuri si asistam, pe de alta parte, la o blocare a activitatii in sectiile de terapie intensiva si la un numar foarte mare de decese. Or, lucrurile astea se vor razbuna, incepand de saptamana viitoare", a declarat, joi seara, Alexandru Rafila, intr-o emisiune la Antena 3.El a sustinut, referitor la afirmatiile premierului Ludovic Orban conform carora "suta la suta nu se va reintroduce lockdown-ul", ca un raspuns echilibrat, potrivit pentru o astfel de situatie, ar trebui sa fie: "in functie de situatia epidemiologica, luam masuri nemedicale mai stringente sau mai putin stringente incat sa tinem situatia sub control"."Dar avand in vedere ceea ce s-a intamplat in aceasta perioada, eu ma astept - si sa dea Dumnezeu sa gresesc eu - ca la jumatatea lunii decembrie sa avem foarte multe cazuri in spitale si foarte multe decese, iar lucrul acesta, pentru orice guvern va fi dupa data de 15 decembrie, o sa fie nevoie de anumite masuri, care ar trebui in mod clar sa fie in responsabilitatea celor care au hotarat aceasta inactiune", a adaugat Rafila.Intrebat daca la mijlocul lunii decembrie o sa fie un "dezastru", Rafila a replicat: "Nu stiu daca o sa fie un dezastru, dar situatia o sa fie serioasa".