Alexandru Rafila: "Masurile luate pana acum probabil ca nu sunt suficiente"

"Eu cred ca aceasta crestere va continua si singura solutie - sigur trebuie sa mergem in paralel cu aceasta evaluare si crestere a numarului de paturi, in sectiile obisnuite si mai ales de terapie intensiva - dar asta nu e o solutie care sa ne duca la un rezultat. Noi trebuie sa revedem foarte rapid cum functioneaza sistemul de sanatate publica care sa poata sa permita identificarea rapida a cazurilor, contactilor, testarea lor si izolarea lor care sa opreasca cresterea", a declarat, marti seara, la TVR, Alexandru Rafila.Intrebat daca masurile care au fost adoptat sunt suficiente, Rafila a explicat ca, in opinia sa, acestea nu sunt de ajuns."Masurile luate pana acum probabil ca nu sunt suficiente pentru ca, din punctul meu de vedere, anumite masuri au fost foarte tarziu luate, iar sistemul de sanatate publica a fost nefunctional, in buna parte, incepand din luna iunie" a raspuns Rafila.Acesta a explicat ca "un pachet de masuri eficiente trebuie sa abordeze toate palierele".Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti 4.724 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numarul total al cazurilor de COVID-19 ajungand la 217.216. De asemenea, s-au inregistrat si 104 de decese - cel mai mare numar de la declansarea pandemiei - bilantul fiind de 6.574. In prezent, 824 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva.