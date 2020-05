Rafila: Reorganizarea activitatii in unitati trebuie sa tina cont de o evaluare a riscului de transmitere a coronavirusului

Ziare.

com

Rafila apreciaza ca masurile luate de autoritati sunt importante, dar rezultatul real il da comportamentul individual si acolo trebuie sa ne mentinem echilibrul."Reorganizarea activitatii in unitati trebuie sa tina cont de o evaluare a riscului de transmitere. Fiecare ar trebui sa faca o simulare la locul de munca, sa vada unde se aglomereaza, ce se intampla la toalete, in diferite spatii. (...) Este o diferenta intre restaurant si spatiu inchis pentru ca in restaurant nu porti masca. Acolo trebuie luate niste precautii. Nu putem elimina riscul de transmitere. Noi putem sa il diminuam, dar nu il putem elimina.Fie ca ne referim la infectia cu coronavirus sau cu altceva. Trebuie facuta o evaluare a riscului, dupa care spatiul sau activitatea trebuie organizata intr-un mod care sa reduca interactiunile, de exemplu, spatiile de birouri sa le organizam astfel incat oamenii sa aiba 2 metri distanta si poarta si masca. Am auzit ca exista risc de transmitere prin aparatele de aer conditionat, asta e o prostie. Mai ales daca oamenii poarta masca, este suficient sa le intretii si sa le igienizezi. Trebuie echilibru in tot ceea ce facem si consultanta in ceea ce facem", a declarat Alexandru Rafila la Antena 3, joi seara.Rafila spune ca aparatele de aer conditionat ar trebui, probabil dezinfectate mai des, dar si ca riscul de infectare este unul extrem de redus."Aerul conditionat, apartele, trebuie curatate si dezinfectate periodic si probabil dezinfectia probabil ca trebuie facuta mai frecvent. Dispersia particulelor in cazul unui stranut in apropierea apartului de aer conditionat este asa de mare incat riscul sa inspiri o cantitate suficienta este extrem de redus. Nu exclud riscul de a te infecta, dar e foarte redus. Nu as recomanda oprirea instalatiilor de aer conditionat mai ales in cladirile unde nu se poate trai fara aer conditionat, dar mai daca porti si masca", a spus medicul.Rafila recomanda ca, in cazul unui stranut, oamenii sa foloseasca o batista sau cotul.Medicul Alexandru Rafila spune ca in Romania, rata de transmitere a virusului este de 0,9 si ar fi bine sa ramana la acest nivel."Noi probabil ca suntem la 0,9 rata de transmitere epidemiologica si trebuie sa ramanem acolo. Sa speram ca masurile si comportamentul nostru, eu nu vreau sa discut de masuri, ele sunt importante, dar rezultatul real il da comportamentul individual si acolo trebuie sa ne mentinem echilibrul", a mai declarat Rafila.