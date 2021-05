Alexandru Rafila: In toamna s-ar putea sa asistam la un nou val al pandemiei

Rafila a adaugat ca vaccinarea, in Romania, are nevoie de noi cai de comunicare si de atragere a oamenilor, mai ales in mediul rural."Se repeta, probabil, scenariul de anul trecut, doar ca cifrele sunt mult mai mici pentru ca deja o parte din populatie este imunizata, chiar daca Romania nu este printre tarile cu un procent important, vedeti ca avem vreo patru milioane si ceva de persoane care au fost vaccinate pana in momentul de fata.Comparati, de exemplu, cu Franta care are 30 de milioane din 60 vaccinate, jumatate din populatie a fost deja imunizata. In mod evident trebuie sa ne pregatim si sa continuam campania de vaccinare pana in toamna si daca se va atinge acel prag psihologic de 10 milioane cu atat mai bine, dar din ce vad eu nu cred ca aderenta la vaccinare nu va fi extraordinara in continuare, daca nu se gasesc noi cai de comunicare, de atragere a oamenilor sa se vaccineze, mai ales in mediul rural", a declarat Alexandru Rafila la Digi 24, luni.Rafila nu exclude un nou val de Covid, incepand din toamna acestui an."Eu de la inceput am zis ca nu trebuie sa facem pariuri apropo de termene si cifre, trebuia sa pastram cadenta vaccinarilor. In mediul rural trebuie insistat si gasit parteneriatul cu autoritatile locale, care sa genereze interes general pe de-o parte, iar pe de alta parte tot acest festivism legat de performantele campaniei ar trebui sa inceteze pentru ca descurajeaza oamenii care au impresia ca lucrurile au intrat in normal.Chiar daca o sa avem o acoperire vaccinala de 30-40% cel mult, in toamna, atunci s-ar putea sa ne gandim sa asistam la un val, care sper eu sa fie mic, dar nu pot sa exclud nici un scenariu, nu trebuie sa excludem mutatiile. Pot fi mutatii care sa se transmita mai usor sau sa fie mai putin respondente la vaccin", a declarat reprezentantul Romaniei la OMS.Intrebat daca va exista o a treia doza de vaccin, Rafila a declarat ca deocamdata nu exista o recomandare in acest sens."Comisarul pentru sanatate, intr-un raspuns pentru Parlament, a spus ca in prezent nu exista nicio recomandare de la nivelul Centrului European pentru Controlul Bolilor pentru a treia doza si nu se exclude necesitatea in timp, dar in momentul de fata nu se pune aceasta problema", a precizat Rafila.Alexandru Rafila a anuntat, totodata, ca mandatul Romaniei in cadrul OMS va inceta in aceste zile, cand are loc Adunarea Mondiala a Sanatatii, locul tarii noastre urmand sa fie luat de un alt stat.