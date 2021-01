Raluca Pruna, fost ministru, despre campania de vaccinare: "Marele comitet de coordonare a haosului"

"Speta e asa: programarea unei persoane apropiate din familie, de 85 de ani, nedeplasabila.Am inscris-o pe platforma acum 2 saptamani si am asteptat cuminte ca marele comitet de coordonare a haosului in vaccinare sa decida cum e cu echipele mobile. Potrivit datelor publice ar fi decis pe 21 Ianuarie si ar fi informat medicii de familie.Am sunat la medicul de familie, ultima data ieri dupa conferinta de presa din care reiese ca varstnicii au totusi prioritate. Si medicul (in Bucuresti, capitala Romaniei), pe care il cred, spune ca nu a primit nicio informatie. Minte Comitetul? Probabil", a scris Raluca Pruna pe Facebook. Raluca Pruna spune ca a reusit sa vorbeasca doar cu voluntarii, care nu au stiut daca exista echipe mobile sau unde ar putea sa sune pentru a afla."Nu am putut afla NIMIC, nicio informatie despre echipe mobile. Am vorbit cu voluntari draguti care insa nu mi-au putut confirma daca exista echipe mobile si unde trebuie sunat.Am multe intrebari pe langa misterul cu echipele mobile pentru cei nedeplasabili. De pilda cum anume functioneaza chestia cu oamenii strazii care au prioritate, o fi fost vreunul care chiar e om al strazii vaccinat? Cum functioneaza lucrurile pentru cei care sunt in rural, daca in Bucuresti nu poti afla o informatie simpla?", a mai scris Raluca Pruna.Citeste si: