Raluca Turcan declara ca este absolut imposibil ca Guvernul sa asigure masti pentru toti copiii si profesorii din Romania. Reactia asociatiilor de elevi

Asociatiile de elevi condamna declaratiile vicepremierului Raluca Turcan si spun ca Guvernul trebuie sa asigure masti pentru toti copiiiCITESTE SI Asociatiile de elevi condamna declaratiile vicepremierului Raluca Turcan si spun ca Guvernul trebuie sa asigure masti pentru toti copiii"Exista categorii defavorizate care sunt beneficiare de masti gratuite din partea statului, prin achizitia facuta de Ministerul Sanatatii. Din perspectiva Guvernului, noi punem bani la dispozitie autoritatilor publice locale, sa faca un stoc minim de masti si materiale dezinfectante in fiecare scoala, pentru situatii de avarie. Sa spunem ca isi uita mascuta copilul, e dintr-o familie mai saraca, i s-au terminat mastile. Insa este absolut imposibil ca Guvernul sa asigure masti pentru toti copiii din tara aceasta, pentru toti profesorii. Deci, sprijinul guvernamental merge pentru categoriile defavorizate, pe o achizitie deja finalizata la Ministerul Sanatatii", a afirmat Raluca Turcan, intrebata sambata la Sibiu daca doar copiii care isi uita masca acasa vor primi masti sau toti elevii care merg la scoala, cat si profesorii.Ea a adaugat ca va fi decontata suma de 50 milioane euro pentru autoritatile locale si inspectoratele judetene care cumpara mastile si dezinfectantii necesari in unitatile de invatamant."Vom deconta 50 de milioane de euro autoritatilor publice locale si inspectoratelor scolare judetene, pentru achizitionarea de masti si dezinfectanti necesare in scoli, odata cu inceputul de an scolar. Aceasta decizie de a deconta achizitionarea acestor produse este in acord cu decizia privind descentralizarea, pe care am luat-o, inclusiv referitoare la alegerea scenariului pe care scolile sa mearga odata cu inceputul anului scolar si permite o achizitionare mult mai rapida si prezenta acestor produse in scoli. Dupa cum ati vazut in ghidul pe care l-am prezentat deja public, dorim ca masca sa fie obligatorie incepand cu invatamantul primar, atat pentru elevi, cat si pentru profesori, ceea ce inseamna ca in fiecare scoala este necesar sa existe un stoc de masti, astfel incat, daca sunt copii din familii defavorizate, daca isi uita mascuta acasa, sa poata sa primeasca din partea scolii si un produs de protectie sanitara, cum este masca, dar sa se si dezinfecteze, asa cum prevede acest regulament pus in dezbatere", a explicat Turcan.De asemenea, vor fi montate containere sanitare in institutiile de invatamant din intreaga tara, chiar si in localitatile unde nu exista apa si canalizare, a adaugat viceprim-ministrul. Ea a vorbit si despre deblocarea a 25 milioane euro din fonduri europene pentru autoritatile locale, acolo nu este apa si canalizare."Am deblocat 25 de milioane de euro, fonduri europene, pentru ca autoritatile publice locale, acolo unde nu exista apa si canalizare, sa poata sa achizitioneze containere sanitare, astfel incat copiii sa aiba acces la spalatul pe maini si inclusiv toaleta, pentru ca in cateva luni de guvernare nu putem sa acoperim o nepasare care s-a perpetuat in Romania, in 30 de ani, si anume aceea de a avea inca, in Europa anului 2021, localitati unde nu exista apa curenta sau canalizare", a mai spus Turcan.Nu in ultimul rand, aceasta a reiterat ca 750.000 de elevi vor beneficia gratis de cate o tableta si laptop pentru a putea face cursurile online."Eu o sa va spun ce pregateste Guvernul Romaniei pentru inceputul de an scolar. Dincolo de decizia de a incepe scoala fata in fata, o decizie extrem de importanta si in acord cu ceea ce sustin peste 72% dintre parinti si profesori, este aceea ca cele 250.000 de tablete achizitionate deja de catre Ministerul Educatiei sa fie completate prin decontarea a inca 500.000 de tablete si laptopuri, pentru autoritatile locale ce achizitioneaza astfel de dispozitive pentru inceputul de an scolar, in situatia in care avem o evolutie epidemiologica nefavorabila si intram in scenariul trei, acela al predarii online. Asadar, 100 de milioane de euro decontati pentru autoritatile locale pentru achizitionarea a 500.000 de tablete si laptopuri", a concluzionat vicepremierul.