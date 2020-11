Raluca Turcan: "Degeaba inchidem terasele daca oamenii se muta in alte locuri aglomerate"

Raluca Turcan a declarat, miercuri seara, 4 noiembrie, la B1 Tv, ca s-au cheltuit aproximativ 600 de milioane de euro pentru cresterea capacitatii de testare COVID."Important este ca sistemul sanitar sa fie intarit cu achizitii, sa fie intarit cu resursa umana, sa fie in permanenta urmarit acest echilibru intre paturi si conditii pentru bolnavii COVID si pentru cei care nu sunt COVID, ca in Romania mai sunt oameni bolnavi care trebuie tratati in spitalele romanesti. Si de asemenea, un aspect extrem de important si pentru care eu fac apel public din tot sufletul si din toata inima: oamenii sa respecte regulile. Degeaba noi venim cu decizii si spunem: inchidem terasele, daca in loc sa se duca la terase se muta in alte spatii aglomerate", a spus Turcan.Ea a explicat si de ce se inchid parcurile dupa ora 22.00."Putini stiu ca tinerii si populatia adulta dupa ce ies seara de la terase sau din spatii din acestea de recreere merg in parcuri si continua distractia. Si acum in noiembrie, pe frig. Sa stiti ca am verificat in mod special tocmai pentru ca am auzit luandu-se in deradere aceasta masura si am cerut informatii. Si chiar primeam imagini cu tineri care isi luau sticla de suc si mergeau dupa o terasa in parcuri si se bucurau de viata. Nimeni nu spune ca nu trebuie sa-ti traiesti viata, dar cred ca sunt momente in care avem datoria pentru cei din jurul nostru sa facem eforturi. Cum imi spunea un medic (...) acei tineri plini de bucurie, nu, se intalnesc unii cu altii si-si traiesc fiecare zi, dar seara unii ajung acasa, isi imbratiseaza parintii, isi saruta bunicii de noapte buna si uite asa se produc drame in familie", a detaliat vicepremierul.Turcan a adaugat ca sunt luate masuri restrictive pentru a nu ajunge la carantinare."Pana la urma, obiectivul nostru este acum, in acest moment, sa nu ajungem la carantinarea localitatilor, ca nimeni nu-si doreste sa ai o viata sociala limitata si sa ai controale in permanenta sa vezi dacase respecta acele reguli, sa blochezi activitatile economice, activitatile profesionale. Noi am vrea ca lumea sa se conformeze astfel incat sa putem tine aceasta pandemie in anumite limite", a sous Raluca Turcan.