Coronavirus Romania 88 de decese si 1.083 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Peste 1.200 de pacienti sunt internati la ATI

Potrivit statisticii, s-au inregistrat 1.083 de cazuri noi.88 de persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza bolii.In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.253 de pacienti.Comparativ, in cursul zilei de sambata, 1 mai, au fost raportate 85 de decese si peste 1.300 de infectari noi Si numarul pacientilor internati la ATI a scazut usor comparativ cu ieri, cand erau ingrijiti 1.277 de bolnavi de COVID in stare critica.