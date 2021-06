Coronavirus Romania. 20 de decese din 2020 raportate abia astazi. 35 de oameni au murit in ultimele 24 de ore

Bilantul total al deceselor a ajuns, la 30.725. In ultimele 24 de ore au fost de catre INSP 113 decese (65 barbati si 48 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele din Arad, Arges, Bihor, Botosani, Buzau, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Gorj, Maramures, Mehedinti, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timis, Iasi, Ilfov si Municipiul Bucuresti.78 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus mentionat si au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatatii, de catre Directiile de Sanatate Publica din tara, in urma verificarilor efectuate.Astfel, 1 deces s-a produs in luna august 2020, 3 in octombrie 2020, 11 in noiembrie 2020, 6 in decembrie 2020, 3 in ianuarie 2021, 13 in februarie 2021, 20 in martie 2021, 21 aprilie 2021, in judetele Arad, Gorj, Iasi, Maramures, Neamt, Olt, Salaj, Suceava, Timis, Ilfov.Dintre cele 113 decese, 1 a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 de ani, 2 au fost inregistrate la categoria de varsta 30-39 de ani, 7 la categoria 40-49 de ani, 6 la categoria 50-59 de ani, 33 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 30 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 34 decese la categoria de varsta peste 80 ani.99 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 9 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati, iar pentru 5 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.Potrivit raportului, in ultimele 24 de ore au murit 35 de persoane infectate cu noul coronavirus.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.691. Dintre acestea, 329 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 7.988.736 de teste RT-PCR si 1.212.434 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.380 de teste RT-PCR (9.087 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 12.293 la cerere) si 10.804 teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 4.084 persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 2.140 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 24.714 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 61 de persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 409 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 174 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.