Italia a raportat 448 de decese din cauza Covid-19. Peste 160 de persoane, la ATI

Reuters a relatat ca si numarul testelor a scazut, asa cum adesea se intampla in weekend, ajungand la doar 91.655 fata de 139.758 in ziua precedenta.Italia a inregistrat in total 79.203 de decese din cauza Covid-19 de la inceputul pandemiei, in 21 februarie, a doua cea mai ridicata rata din Europa si a sasea cea mai mare din lume. Autoritatile au raportat 2,289 de milioane de cazuri pana in prezent, a transmis Ministerul Sanatatii.Internarile, neincluzand pe cele la terapie intensiva, au fost luni 23.603, mai mult cu 176 fata de ziua precedenta.168 de persoane au fost internate la terapie intensiva, fata de 181 cu o zi inainte. Numarul total al pacientilor in stare grava a fost de 27, in total fiind 2.642.In timpul celui de-al doilea val al epidemiei, in prima jumatate a lunii noiembrie 2020, internarile au crescut la 1.000 pe zi, in timp ce la terapie intensiva au fost 100 pe zi.