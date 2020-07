Raport: Foametea cauzata de coronavirus ar putea ucide mai multe persoane decat boala in sine

Se estimeaza ca 12.000 de persoane ar putea muri de foame pana la sfarsitul anului, a spus Oxfam. Prin comparatie, datele de la Universitatea Johns Hopkins arata ca cea mai mortala zi de pandemie pana acum a fost 17 aprilie, cand au fost inregistrate 8.890 de decese."Pandemia este stadiul final pentru milioane de oameni care se lupta deja cu impactul conflictelor, schimbarile climatice, inegalitatilor sociale si a sistemelor alimentare. COVID-ul a saracit milioane de producatori si lucratori in domeniul alimentar", a declarat Chema Vera, directorul executiv interimar al Oxfam.Printre problemele care afecteaza multe persoane se numara scaderea veniturile, somajul, lipsa sprijinului social si intreruperile lantului de aprovizionare.De asemenea, restrictiile de circulatie au afectat atat lucratorii, cat si producatorii care duc lipsa de forta de munca.Aceste noi provocari se adauga problemelor de lunga durata care agraveaza foametea globala, inclusiv razboaiele, schimbarile climatice si inegalitatea sociala."Intre timp, cei de la varf continua sa obtina profit: opt dintre cele mai mari companii de alimente si bauturi au platit actionarilor peste 18 miliarde de dolari incepand cu luna ianuarie, chiar cand pandemia se raspandea pe tot globul - de zece ori mai mult decat este necesar pentru a stopa foametea in lume.", se arata in comunicat.Potrivit Oxfam, pandemia coronavirusului "a adaugat combustibil la focul unei crize de alimente deja in crestere".Datele citate de Oxfam estimeaza ca in 2019, 821 de milioane de persoane erau nesigure in privinta aprovizionarii cu alimente si 149 de milioane dintre ele au suferit de "foamete la nivel de criza sau mai rau".Proiectiile actuale spun ca numarul de persoane care sufera de foamete la nivel de criza ar putea ajunge la 270 de milioane in 2020 ca urmare a pandemiei, o crestere de peste 80% fata de anul precedent.Tarile cel mai grav afectate vor fi: Yemen, Republica Democratica Congo, Afganistan, Venezuela, Sahel din Africa de Vest, Etiopia, Sudan, Sudan de Sud, Siria si Haiti. Efectele negative ale pandemiei asupra crizei de alimente sunt resimtite si in tarile cu venituri medii, cum ar fi Brazilia, India si Africa de SudBrazilia si India se confrunta acum cele mai mari focare de coronavirus din lume. Cazurile din Brazilia au depasit 1,7 milioane, iar India are peste 767.000 de infectari.