Raport medical: Coronavirusul afecteaza intreg organismul. "Am gasit cheaguri de sange in aproape fiecare organ"

Echipa de la Universitatea Columbia Irving Medical Center din New York - unul dintre spitalele care a trateaza pacienti cu COVID - a colectat rapoarte de la alte echipe medicale din intreaga lume pentru a studia felul in care coronavirusul actioneaza in organism."Am gasit cheaguri de sange in aproape fiecare organ", se arata in raport, conform autopsiilor efectuate pe pacientii cu COVID-19.Raportul arata ca virusul ataca toate sistemele majore din corpul uman, provocand cheaguri de sange. Inima isi pierde ritmul sanatos, pe suprafata pielii apar eruptii cutanate, iar pacientul se confrunta cu dureri de cap, ameteli, dureri musculare, dureri de stomac si alte simptome, impreuna cu simptomele respiratorii clasice precum tuse si febra."Medicii trebuie sa se gandeasca la COVID-19 ca o boala care ataca tot sistemul", a spus dr. Aakriti Gupta, medicul cardiolog din Columbia care a lucrat la raport."Exista o multime de informatii despre coagularea sangelui, dar este, de asemenea, important sa intelegem ca o proportie substantiala din acesti pacienti sufera de afectiuni la rinichi, inima si creier, iar medicii trebuie sa trateze aceste afectiuni impreuna cu boala respiratorie.", a mai adaugat medicul.O mare parte din pagubele provocate de virus par a veni din cauza "afinitatii" sale pentru un receptor - un fel de usa moleculara in celule - numita ACE2. Celulele captusesc vasele de sange, in rinichi, conductele hepatice, pancreasul, in tractul intestinal si in tractul respirator. Toate sunt acoperite de receptorii ACE2, pe care virusul ii poate folosi pentru a prelua si infecta celulele, a scris echipa de medici din Columbia in raportul publicat in revista Nature Medicine.Infectia cu coronavirus activeaza si sistemul imunitar. O parte din acest raspuns include productia de proteine inflamatorii numite citokine. Aceasta inflamatie poate deteriora celulele si organele, iar asa-numita " furtuna de citokine" este una dintre cauzele simptomelor severe.Oxigenul scazut din sange cauzat de pneumonie poate face sangele sa se coaguleze, au spus cercetatorii. Aceste cheaguri pot provoca accidente vasculare cerebrale si atacuri de cord sau se pot depune in plamani sau picioare. Cheagurile infunda rinichii si interfereaza cu tratamentele de dializa necesare celor mai bolnavi.De asemenea, deteriorarea pancreasului poate agrava diabetul si s-a dovedit ca pacientii cu diabet au cel mai mare risc de boala severa si deces din cauza coronavirusului.Virusul poate deteriora direct creierul, dar unele dintre efectele neurologice provin probabil din tratament si incubare prelungita.