RAPORT. Risc de sase ori mai ridicat de spitalizare din cauza COVID-19, pentru persoanele cardiace sau cu diabet

Barbatii prezinta un risc mai mare de a suferi complicatii in comparatie cu femeile, iar rata spitalizarilor si a deceselor a fost cea mai mare in randul pacientilor de 70 de ani si peste aceasta varsta, potrivit unui raport al Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite.Rezultatele au confirmat rapoarte similare din lunile recente realizate in focare epidemice. ''Aceste constatari sunt conforme cu rapoarte anterioare care au constatat ca efectele grave s-au accentuat odata cu varsta si bolile subiacente si ca barbatii au fost spitalizati cu o rata mai mare in comparatie cu femeile'', a scris CDC in raportul sau, emis luni.In urma analizei datelor prelevate de la peste 1,3 milioane de pacienti cu COVID-19 intre 22 ianuarie si 30 mai, CDC a constatat ca cele mai raspandite probleme de sanatate preexistente in cele mai severe cazuri au fost bolile cardiovasculare, diabetul si afectiunile pulmonare cronice.Aproximativ 45% dintre pacientii cu afectiuni subiacente au fost spitalizati, comparativ cu 7,6% dintre cei care nu aveau probleme de sanatate preexistente.Decesul asociat COVID-19 a fost raportat la 19,5% dintre pacientii cu boli preexistente, comparativ cu 1,6% in cazul persoanelor care nu sufereau de boli cronice.Concluziile evidentiaza necesitatea continua a strategiilor de atenuare a problemelor de sanatate, in special in cazul persoanelor cu risc ridicat, subliniaza CDC.Aceste date sunt utilizate pentru a monitoriza tendintele constatate in ceea ce priveste COVID-19 si pentru a informa politicile si practicile sanitare in vederea reducerii transmiterii bolii in Statele Unite, au adaugat CDC.Experti sanitari au indicat ca persoanele care prezinta astfel de factori de risc trebuie sa ia masuri suplimentare de precautie in contextul relaxarii restrictiilor care au fost implementate pentru limitarea raspandirii pandemiei.