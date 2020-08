RAPORT Romania, pe primul loc in evolutia pandemiei de COVID-19 in UE: 19 decese la un milion de locuitori, fata de media europeana de 4

Romania este pe primul loc la rata deceselor la un milion de locuitori, cu 19,1 in 14 zile, fiind urmata de Marea Britanie - 13,8 si Bulgaria - 12,3, in conditiile in care media la nivelul UE si UK este de 4,1.Romania are cea mai mare rata de pozitivare, cu 19 decese la un milion de locuitori in 14 zile, fata de media europeana de 4 decese la milionul de locuitori. Rata cazurilor noi la 100.000 de locuitori este de aproape 4 ori cat media europeana, potrivit raportului citat de G4Media Cele mai multe cazuri noi, in 15 zile, au fost inregistrate de Spania (28.267), Romania (15.420) si Franta (13.245), in conditiile in care tara noastra este incadrata in statele cu nivel scazut de testare.Gradul de ocupare al sectiilor de terapie intensiva este vizibil in Bulgaria, Croatia, Cehia, Luxemburg, Romania si Slovenia.In ultimele doua saptamani, Belgia, Cehia, Luxemburg, Malta, Romania si Spania au raportat o crestere a cazurilor cu peste 30%. Doar in Luxemburg, Romania si Spania rata depaseste 60 de cazuri noi la 100.000 de locuitori.Luxemburg are cea mai mare rata (209,5), urmand Romania (79,4) si Spania (60,2). Media europeana este de 21,5.Rata de pozitivare este de 6,2% in Romania, 5,1% in Croatia si de 4,5% in Spania, media europeana fiind de 1,4%.