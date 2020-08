Raspandirea informatiilor false despre COVID-19 a ucis peste 800 de oameni

Teoriile conspiratiei

Stigmatizarea

Astfel, au descoperit ca cel putin 800 de oameni au murit din cauza dezinformarii, potrivit amp.dw.com Fie ca si-au pierdut viata, fie ca si-au pierdut vederea, teoriile conspiratiei nu au facut decat sa accentueze suferinta a mii de cetateni de pe glob.Cercetatori din Australia, Japonia si Thailanda au analizat datele colectate in intervalul decembrie 2019 - aprilie 2020."Am analizat zvonurile si teoriile conspiratiei asociate cu COVID-19 care circula online, inclusiv pe Facebook Twitter , dar si in publicatiile online. Mai apoi, am urmarit impactul acestora asupra sanatatii publice", declara unul dintre cercetatori.Potrivit rezultatelor, aproximativ 800 de oameni au murit pentru ca au consumat alcool cu o concentratie foarte mare, in speranta ca isi vor dezinfecta corpul, in timp ce alte 5.900 de persoane au ajuns la spital dupa ce au consumat metanol. Alte 60 de persoane si-au pierdut vederea.Informatiile false care au circulat pe retelele de socializare din India au determinat locuitorii sa bea urina de vaca sau sa manance balegar pentru a preveni infectia, pe cand in Arabia Saudita a fost utilizata urina de camila amestecata cu var in acelasi scop.Alte zvonuri s-au referit la consumul de usturoi, purtarea sosetelor calde si aplicarea grasimii de gasca pe piept.Pe de alta parte, multi conspirationisti au sustinut ca virusul Sars-Cov-2 este o bio-arma, finantata de Bill Gates , care ar urmari vanzarea ulterioara a unui vaccin.Oamenii de stiinta au descoperit ca cetatenii asiatici au fost stigmatizati in mod repetat deoarece virusul a izbucnit in Wuhan, China. Drept urmare, inclusiv personalul medical s-a confruntat cu abuzuri verbale si fizice.