Valeriu Gheorghita, despre vaccinul anti-COVID: Raspunsul imun, foarte probabil, va fi de durata mai mare decat cel dobandit dupa boala naturala

"Trebuie sa intelegem ca in momentul acesta, indiferent cum am vrea sa prezentam lucrurile, ele nu sunt cunoscute in totalitate. Se estimeaza, pe baza datelor anterioare, ca imunitatea post-vaccinala va fi de durata mai mare decat boala naturala. De ce? Pentru ca avem pe de o parte o stimulare a raspunsului imun mult mai pregnanta decat in cadrul bolii naturale. In boala naturala, fiecare persoana este expusa la o doza diferita de virus, la o cantitate diferita de virus, ori in cazul vaccinarii, fiecare persoana primeste o doza prestabilita de proteina sau doza de vaccin care va produce o cantitate suficienta de proteina care sta la baza activarii raspunsului imun. Deci din acest punct de vedere, consideram ca raspunsul imun foarte probabil va fi de durata mai mare decat cel dobandit dupa boala naturala", a afirmat Valeriu Gheorghita, intrebat vineri in conferinta de prezentare a Strategiei de vaccinare anti-COVID in Romania care va fi durata efectului vaccinului si cat timp poate fi imunizata o persoana prin acest vaccin.Acesta a adaugat ca "durata de monitorizare in aceste studii clinice ale fiecarei persoane care a fost inrolata a fost de pana la 24 de luni"."Sunt date care sunt in curs de evaluare. Durata de monitorizare in aceste studii clinice ale fiecarei persoane care a fost inrolata a fost de pana la 24 de luni. Practic pe o perioada de circa doi ani. Sunt date care vor fi disponibile si in perioada urmatoare si din acest punct de vedere trebuie sa intelegem ca nu se cunosc toate raspunsurile. Ne-am fi dorit si noi, dar nu le avem pe toate", a completat Gheorghita.Citeste si: Cum planuieste Clotilde Armand sa reduca drastic pretul salubrizarii in Sectorul 1: "Estimez ca va fi de doua ori mai ieftin"