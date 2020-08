Rasturnare de situatie in Timisoara. Terasele nu se mai inchid la ora 23. Ce alte modificari a mai anuntat Nicolae Robu

Mai mult, acesta a mai anuntat, pe pagina sa de Facebook , eliminarea obligativitatii purtarii mastii la locurile de joaca pentru copiii in varsta de sub 16 ani, cu precizarea ca insotitorii copiilor si copiii de peste 16 ani au ramas cu aceasta obligativitate.O ultima modificare se refera la exceptarea de la dispozitia de sistare a activitatii a targurilor, oboarelor, iarmaroacelor si pietelor de vechituri la care accesul este controlabil si se asigura distanta de minim 2 metri intre standurile de vanzare si prezenta in perimetru a unui numar de persoane cel mult egal cu a zecea parte din suprafata in mp pe care se desfasoara targul, oborul, iarmarocul, respectiv piata respectiva.