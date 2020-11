Probabilitatea decesului dupa infectarea cu COVID-19 a scazut in SUA cu 30% fata de aprilie. Schemele de tratament au fost imbunatatite

Explicatia ar fi ca schemele de tratament au fost imbunatatite, iar anticoagulantele si sistemele de oxigenare sunt mai bine administrate. In plus, au fost descoperite mai multe medicamente eficiente in lupta cu COVID-19, cum ar fi dexametazona pe baza de steroizi, potrivit biziday.ro O alta concluzie a studiului este ca, pentru fiecare an de varsta in plus a pacientului, riscul de deces in urma infectarii creste cu 9%.Cercetatorii estimeaza ca maximul deceselor zilnice in SUA va fi la jumatatea lunii ianuarie 2021.Citeste si: Evolutia vaccinului contra COVID-19 a imbunatatit perspectivele economiei SUA