BREAKING Bucurestiul, rata alarmanta de infectare cu coronavirus

Autoritatile sanitare au raportat vineri, 9 octombrie 2020, un nou record de infectari. In ultimele 24 de ore au fost inregistratee 3.186 de cazuri noi si 52 de decese.Judetele in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt urmatoarele: Bucuresti (2,28), Alba (1,98), Valcea (1,98), Iasi (1,80), Bacau (1,72), Teleorman (1,62), Neamt (1,62), Vaslui (1,59).In ultimele 24 de ore au fost raportate 52 de decese (24 barbati si 28 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Botosani, Braila, Brasov, Caras-Severin, Constanta, Dambovita, Dolj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Mures, Olt, Prahova, Salaj, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti.