Prefectul Capitalei: Rata de incidenta in Bucuresti a ajuns la 6,22 la mia de locuitori

CITESTE SI:

Alin Stoica asteapta de la Directia de Sanatate Publica raportul de analiza de risc . Ulterior, va convoca CMBSU, cel mai probabil miercuri, 24 martie, potrivit Digi24.ro "In anumite restaurante nu se respecta masurile impuse , sa se functioneze pe terase si sa se respecte definitia terasei, acele petreceri fara respectarea niciunei norme sanitare, sunt evident niste posibile focare de infectie. In noaptea de 20 spre 21 a fost descoperit un tanar care trebuia sa fie in carantina. Astfel de exemple nu sunt placute", a declarat Alin Stoica.Prefectul a mai spus ca sunt discutate anumite masuri, dar nu a specificat despre ce este vorba.Alin Stoica a declarat luni, la Digi FM, ca depasirea incidentei de 6 cazuri la mia de locuitori nu inseamna ca Bucurestiul va intra in mod automat in carantina. Potrivit acestuia, carantina este doar una dintre masurile posibile, avand in vedere ca aceasta este prevazuta de lege.